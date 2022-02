O śmierci Trumbulla poinformowała na Facebooku jego córka Amy, ujawniając, że przez dwa lata jej ojciec zmagał się z rakiem. Dodatkowo przeszedł zawał serca, miał również guza mózgu.

"Był absolutnym geniuszem i czarodziejem a jego wkład w rozwój kina i branżę efektów specjalnych będzie odczuwalny jeszcze przez wiele lat" - napisała córka Trumbulla.

Kim był Douglas Trumbull?

Douglas Trumbull był pionierem efektów specjalnych, którego praca wpłynęła na kształt takich arcydzieł kina, jak "2001: Odyseja kosmiczna", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" i "Łowca androidów".



W czasie realizacji "Łowcy androidów" Trumbull udzielił Ridleyowi Scottowi rady, którą reżyser pamięta do dziś. "Douglas zapytał mnie ‘Czy możesz to zrobić na żywo?’. Odpowiedziałem ‘Tak", a on na to: ‘To zrób. Wierz mi, tak będzie lepiej i taniej’. Nigdy o tym nie zapomniałem i po dziś dzień do efektów specjalnych uciekam się tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne" - Scott mówił podczas premiery swego filmu "Królestwo niebieskie".

Najwybitniejszym kinowym osiągnięciem Trumbulla pozostaje jednak jego praca przy "2001: Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka.

"Kino w stanie czystym, pozbawione sztucznych werbalnych dopalaczy i efekciarskich reżyserskich tricków, które pozwala w pełni pojąć magię i wyjątkowość samego medium filmowego. '2001: Odyseja kosmiczna' zabierała widza w kosmos czasach, kiedy żaden człowiek jeszcze tego nie osiągnął - dopiero rok później Neil Armstrong i Buzz Aldrin weszli na powierzchnię Księżyca (ale efekt dzieła Kubricka był tak ogromny, że przez całe dekady miłośnicy teorii spiskowych twierdzili, że lądowanie na Księżycu zostało sfingowane przy użyciu materiałów nakręconych na potrzeby tego filmu)" - pisał dla Interii Dariusz Kuźma.

Trumbull współpracował też z Terrence'em Malickiem przy nagrodzonym Złotą Palmą "Drzewie życia" . "Film Malicka rejestruje cud życia - od Wielkiego Wybuchu, przez naturę, po cud narodzin człowieka - film Malicka ociera się o arcydzieło. Dzięki temu "Drzewo życia" zachowuje ową niezwykłą aurę Autora i sprawia, że trzeba go nie tyle zobaczyć, co doświadczyć" - pisałą w recenzji dla Interii Martyna Olszowska.

Trumbull była także reżyserem. Zadebiutował w 1972 roku thrillerem science fiction "Niemy wyścig", jedenaście lat później stanął za kamerą "Burzy mózgów" z główną rolą Natalie Wood.



