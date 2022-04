Jak podaje portal Deadline, śmierć Rydella potwierdziła stacja CBS. Artysta zmarł w Abington Jefferson Hospital z powodu powikłań po przebytym zapaleniu płuc.



Bobby Rydell urodził się 26 kwietnia 1946 roku w Filadelfii jako Robert Louis Ridarelli. W latach 50. XX wieku wygrał talent-show, dzięki czemu wystąpił w programie telewizyjnym "Paul Whiteman's TV Teen Club", w obsadzie którego pozostał na kilka kolejnych lat.



W międzyczasie zmienił nazwisko na Bobby Rydell i związał się z kilkoma zespołami rockandrollowymi. W końcu postawił jednak na solową karierę, ale jego single początkowo nie odnosiły sukcesów. Wszystko zmieniło się, gdy w 1959 roku nagrał utwór "Kissin' Time", który trafił na listy przebojów.



Zdjęcie Bobby Rydell w 1960 roku / Harry Hammond/Victoria and Albert Museum / East News

W 1960 roku Rydell zaczął również karierę aktorską. Wystąpił w serialu "Make Room for Daddy". W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy nagrał kolejne hity - "We Got Love", "Little Bitty Girl", "Swingin' School", "Ding-A-Ling", "Wildwood Days" i w końcu album "Volare".



Największy okres popularności Rydella przypadł na rok 1963. Wystąpił wówczas w filmie "Bye Bye Birdie", w którym wcielił się w Hugo Peabody'ego. Filmowa wersja broadwayowskiego hitu zasłynęła kultową sceną wokalno-taneczną w wykonaniu Rydella i jego ekranowej partnerki - Ann-Margret.



Wideo "Bye Bye Birdie": Bobby Rydell i Ann Margret - One Boy

Do połowy lat 60. artysta wydawał kolejne albumy i grał w takich produkcjach telewizyjnych, jak "Vacation Playhouse", "Swingin' Together", "Rockabye the Infantry", "Combat!" i "The Red Skelton Show".



W drugiej połowie dekady jego sława zaczynała powoli przebrzmiewać. W 1965 roku nagrał jedną z ostatnich płyt stworzonych w XX wieku - "Somebody Loves Me", a także wystąpił w serialu "Clown Alley".

Zdjęcie Gwiazdor z Ann-Margret / Courtesy Everett Collection / East News

Do aktorstwa powrócił dopiero w latach 70. w filmach "Marco Polo Junior Versus the Red Dragon" oraz "That Lady from Peking". Ostatnimi produkcjami z udziałem Rydella były serial "The Facts of Life" (1987) i filmy "Mr. Rock 'n' Roll: The Alan Freed Story" (1999) oraz "Komik" (2016).



Bobby Rydell został upamiętniony w kultowym musicalu "Grease", w którym pojawia się szkoła Rydell High School. Jego postać pojawiła się również w oscarowym filmie "Green Book". W Rydella wcielił się Von Lewis.



Pierwszą żoną Rydella była Camille Quattrone, z którą ożenił się w 1968 roku. Para była razem aż do jej śmierci w 2003 roku. Doczekali się dwójki dzieci. W 2009 roku gwiazdor zawarł związek małżeński z Lindą Hoffman.