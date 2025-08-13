Nie żyje Andrzej Werner. Uznany krytyk i historyk miał 84 lata

Nie żyje Andrzej Werner

W wieku 84 lat odszedł Andrzej Werner, ceniony krytyk filmowy i historyk literatury. W latach 60. rozpoczął współpracę z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W późniejszych latach wykładał na Towarzystwie Kursów Naukowych. Jego teksty można było czytać m.in. w "Głosie", "Krytyce", "Filmie", "Dialogu", "Kinie" i "Kwartalniku Filmowym".

W latach 1981-1983 był kierownikiem literackim Zespołu Filmowego "Rondo", prowadzonego przez Wojciecha Jerzego Hasa. Był członkiem Komitetu Kultury Niezależnej, Niezależnej Oficyny Wydawniczej, Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.



Reklama

W latach 80. otrzymał Nagrodę "Solidarności" Pracowników Wydawnictw "za najlepszą książkę polskiego autora zamieszkałego w kraju wydaną w obiegu niezależnym w 1987", a w 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pięć lat temu otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Andrzej Werner był także dyrektorem artystycznym Lubuskiego Lata Filmowego. Napisał wiele książek, m.in. "Zwyczajna apokalipsa: Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów", "Pasja i nuda", "Dekada filmu", "Krew i atrament", "To jest kino".

"Odejście Andrzeja Wernera jest wielką stratą dla kultury polskiej i polskiego życia publicznego" - powiedział Adam Michnik.

Zobacz też: Jerzy Antczak na 26. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Wielkie kino i wielkie namiętności