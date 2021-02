Nie żyje aktorka Martha Stewart

Nie żyje Martha Stewart, najbardziej znana z roli u boku Humphreya Bogarta i Joan Crawford w filmie „Pustka” z 1950 roku. Informację o śmierci aktorki potwierdziła na Twitterze jej córka Colleen Shelly. Artystka miała 98 lat.

Martha Stewart w filmie "Pustka" /AF Archive/Mary Evans Picture Library /East News

"Oryginalna Martha Stewart opuściła nas wczoraj. Dostała do zagrania nową rolę w filmie u boku swoich niebiańskich przyjaciół. Odeszła w spokoju, otoczona swoimi najbliższymi" - napisała na Twitterze córka aktorki, odnosząc się do zbieżności nazwisk z inną Marthą Stewart - amerykańską bizneswoman, pisarką i osobowością telewizyjną pochodzenia polskiego.

Martha Stewart zadebiutowała na dużym ekranie w 1945 roku rolą w komediowym musicalu "Doll Face". Karierę kontynuowała do 1964 roku, kiedy to pojawiła się na dużym ekranie po raz ostatni. Zagrała wtedy w filmie "Surf Party". W trakcie kariery występowała u boku takich aktorów swojego pokolenia jak Bogart, Crawford, Richard Crane, Donald O’Connor czy Glenn Ford.



Zanim rozpoczęła karierę aktorską, Martha Stewart była piosenkarką i występowała m.in. z orkiestrą Glenna Millera. Jej głos można było usłyszeć na antenie radia NBC. Podczas jednego z występów w prestiżowym nowojorskim klubie została zauważona przez łowcę talentów.



Talent wokalny i aktorski sprawił, że Marthę Stewart można było też zobaczyć w przedstawieniach na Broadwayu. W latach 1946-47 występowała w musicalu "Park Avenue", zastępowała również Vivian Blaine w roli Miss Adelaide w musicalu "Guys and Dolls" ("Faceci i laleczki").

Urodzona 7 października 1922 roku Martha Stewart była trzykrotnie zamężna. Pozostawiła po sobie córkę. Jej syn, znany gitarzysta blues-rockowy, który występował m.in. z Cher, zmarł w 2015 roku na raka.