Nie żyje Romuald Grząślewicz

Nie żyje Romuald Grząślewicz, polski aktor, scenarzysta i reżyser, pisarz i poeta. O jego śmierci poinformowała za pośrednictwem Facebooka poznańska Fundacja sceny na piętrze Tespis, której Grząślewicz był prezesem.

Jak przekazano w opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie, artysta zmarł "po krótkiej chorobie". Miał 81 lat.

"Nie wierzymy w to. Nie chcemy w to uwierzyć. Napisać jest to bardzo, bardzo trudno. Dzisiaj rano po krótkiej chorobie zmarł Romuald Grząślewicz, prezes Fundacji sceny na piętrze Tespis, aktor, scenarzysta, reżyser, pisarz i poeta. Przyjaciel artystów. Osobowość poznańskiej kultury" - poinformowano, składając rodzinie i bliskim kondolencje.

"Odszedł człowiek, którego nie sposób będzie zastąpić" - żegna Romualda Grząślewicza zarząd Fundacji sceny na piętrze Tespis.

Romuald Grząślewicz: Kim był?

Romuald Grząślewicz urodził się 18 listopada 1941 roku w Poznaniu. Był aktorem, reżyserem i scenarzystą, a także konferansjerem, tekściarzem, społecznikiem, animatorem kultury, literatem i filantropem - przypomina portal e-teatr.pl.

Grząślewicz silnie związany był ze stolicą Wielkopolski. Przez wiele lat piastował stanowisko szefa działającego w ramach Estrady Poznańskiej teatru Scena na piętrze. Był także założycielem i prezesem wspierającej teatr Fundacji sceny na piętrze Tespis. Kierował nią od 35 lat.

"Za jego sprawą na deskach sceny przy ul. Masztalarskiej grali najwięksi polscy aktorzy, tworzyli najwybitniejsi reżyserzy. Fundacja była też organizatorem trzech edycji konkursu dramaturgicznego Tespis" - pisze e-teatr.pl.

Grząślewicz był także inicjatorem, organizowanych w Poznaniu od 2008 roku, Dni Romana Wilhelmiego oraz pomysłodawcą upamiętnienia słynnego poznańskiego aktora pomnikiem. Rzeźbę znajdującą się na skwerze imienia Wilhelmiego odsłonięto 3 listopada 2012 roku, w ramach V Dni Romana Wilhelmiego.

