Olivia Newton-John , australijsko-brytyjska piosenkarka i aktorka znana głównie z musicalu "Grease" , w którym wystąpiła u boku Johna Travolty , zmarła 8 sierpnia po wieloletniej walce z rakiem piersi. 73-letnia gwiazda odeszła na swoim ranczu w Kalifornii w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół.



W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu bliscy Newton-John podkreślili, iż była ona "symbolem zwycięstwa i nadziei". Od lat zmagała się bowiem z nowotworem, angażując się przy tym w działania mające na celu zwiększanie społecznej świadomości na temat profilaktyki raka piersi. Założona przez nią w 2012 roku Olivia Newton-John Foundation Fund od przeszło dekady finansuje badania nad tą chorobą.



Śmierć aktorki poruszyła wielu jej znanych przyjaciół, znajomych i współpracowników. Reżyser "Grease", Randal Kleiser wyznał, że od 40 lat darzył ją ogromną sympatią i szacunkiem. "Nigdy się nie zmieniła. Była czarująca, urocza, ciepła... Można teraz powiedzieć wiele banałów, ale w jej przypadku każdy z nich jest prawdą" - podkreślił filmowiec. Z kolei piosenkarka Kylie Minogue w zamieszczonym na Instagramie poście określiła Newton-John mianem "inspiracji w tak wielu dziedzinach".

Jane Seymour wspomina Olivię Newton-John

Teraz o swojej relacji ze zmarłą gwiazdą opowiedziała Jane Seymour . Goszcząc w podcaście "PEOPLE Every Day" wyjawiła, że były bliskimi przyjaciółkami od ponad czterech dekad. Seymour zaznaczyła, że Newton-John była jedną z najbardziej życzliwych i pomocnych osób, jakie spotkała w Hollywood. "Kiedy się poznałyśmy, byłam onieśmielona, bo to przecież taka wielka gwiazda. Bardzo szybko okazało się, że Olivia jest cudownym człowiekiem. Podstawą naszej przyjaźni były podobne doświadczenia. Przeżywałyśmy razem nasze wzloty i upadki oraz wszelkie ważne momenty - od ślubów i narodzin dzieci, aż po problemy zdrowotne. Byłyśmy dla siebie powiernicami" - wyznała gwiazda serialu "Doktor Quinn".

Aktorka opowiedziała również o ich ostatnim spotkaniu, które miało miejsce kilka lat temu na ranczu Newton-John. "Brała mnóstwo leków, ponieważ cierpiała z powodu potwornego bólu. Ledwo mogła chodzić. Była niesamowicie osłabiona, a jednak potrafiła zachować optymizm i pogodę ducha. Choć zdobyła sławę, pozostała autentyczna i szczera. Nigdy nie widziałem, żeby płakała lub była negatywnie nastawiona do czegokolwiek. Zwykła mówić: 'Życie jest cenne, więc doceniam to, co mam i jestem szczęśliwa'" - wspomina Seymour.

O przyjaźni ze zmarłą gwiazdą opowiedziała także Rebel Wilson w poście na Instagramie. Australijska komiczka, która wystąpiła u boku Newton-John w komedii "Kochanie, poznaj moich kumpli" podkreśliła, że wywarła ona na nią olbrzymi wpływ.

"Byłaś najwspanialszą kobietą na świecie i prawdziwą australijską ikoną. Zagranie z tobą w jednym filmie to niewiarygodny zaszczyt. A oglądanie cię w wielkim kinowym hicie 'Grease', w którym mówiłaś ze swoim naturalnym akcentem, było dla mnie czymś absolutnie przełomowym. Pozwoliłaś mi uwierzyć, że to możliwe, by dziewczyna z Australii zagrała w wielkim międzynarodowym musicalu. Dzięki tobie wzięłam udział w pierwszym szkolnym przesłuchaniu. Próbowałaś nauczyć mnie, jak ważne jest zdrowie, na długo przed tym, zanim potraktowałam to poważnie. Poznanie cię było wielkim błogosławieństwem" - napisała Wilson.