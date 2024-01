Nie żyje aktor i producent. Współpracował z mistrzami światowego kina

Informację o jego śmierci aktora i producenta potwierdziła jego siostra. Według niej Cottrell cierpiał na chorobę Parkinsona. Natomiast w 2016 roku doznał udaru, po którym przez trzy lata przebywał pod jej opieką.

Mickey Cottrell: Promował filmy kinowych autorów

Cottrell urodził się w 1944 roku. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku zaczął pracować przy promocji zagranicznych produkcji, między innymi "Stalkera" Andrieja Tarkowskiego oraz "Berlin Alexanderplatz" i "Querelle" Rainera Wernera Fassbindera.

Później związał się z twórcami amerykańskiego kina niezależnego. Promował filmy Gusa Van Santa ("I kowbojki mogą marzyć"), Phillipa Noyce'a ("Spokojny Amerykanin") i Andrew Bujalskiego ("Funny Ha Ha").

Mickey Cottrell: Aktor, producent, kinofil

Przez trzydzieści lat występował także w małych rolach. Debiutował w "Moim własnym Idaho" Gusa Van Santa w 1991 roku. Według jego siostry sam napisał dialogi swojej postaci. Zagrał między innymi w dwóch filmach z serii "Star Trek", "Edzie Woodzie" Tima Burtona i "Uczniu szatana" Bryana Singera.

Cottrell próbował także swych sił jako producent. Żaden z jego filmów nie odniósł jednak sukcesu.

"Był najlepszym bratem na świecie" - wspominała go siostra, Suzie Cottrell-Smith, w rozmowie z portalem "Deadline". "Znał każdy film na świecie i potrafił wymienić wszystkich aktorów, którzy zagrali nawet najmniejszą rolę. To było niesamowite. Jeśli chodziło o filmy, mogłam go spytać o cokolwiek, a on zawsze znał odpowiedź".

Cottrell pozostawił po sobie dwie siostry, Suzie i Gigi.