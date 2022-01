Francuski aktor spędzał czas na nartach w Sabaudii na południowym-wschodzie Francji. Po zderzeniu na stoku z innym narciarzem doznał we wtorek poważnego urazu głowy. Ulliel został od razu przetransportowany helikopterem do pobliskiego szpitala w Grenoble, jednak lekarzom nie udało się uratować aktora.



Karierę aktorską Ulliel rozpoczynał od ról w projektach telewizyjnych i filmach krótkometrażowych, które umożliwiły mu wystąpienie w "Braterstwie wilków". W jednym z największych francuskich przebojów kinowych partnerował Monice Bellucci i Vincentowi Casselowi.



Najbardziej obiecujący francuski aktor

Przełomem w jego karierze okazała się kreacja w komedii Michela Blanca "Letni zawrót głowy" u boku Charlotte Rampling. Rola ta przyniosła mu pierwszą nominację do Cezara w kategorii "najbardziej obiecujący aktor" oraz nagrodę Lumiere dla najbardziej obiecującego aktora. Rok później wystąpił w głośnym dramacie Andre Techine'a "Zabłąkani", w którym wcielił się w postać kochanka bohaterki odtwarzanej przez Emmanuelle Beart.

Później mogliśmy oglądać go w "Tulse Luper Suitcases" Petera Greenawaya, gdzie wystąpił u boku Isabelli Rossellini i Franki Potente.



Za rolę w głośnym filmie "Bardzo długie zaręczyny" Jean-Pierre'a Jeuneta, którego gwiazdą była Audrey Tautou, zdobył Cezara dla najbardziej obiecującego aktora.

Widzowie mogli oglądać go też w jednym z epizodów nowelowego filmu "Zakochany Paryż", gdzie wystąpił w etiudzie reżyserowanej przez Gusa Van Santa.



Młody Hannibal

Najważniejszą kreacją w filmografii Ulliela pozostaje rola młodego Hannibala Lectera w filmie "Hannibal. Po drugiej stronie maski".

"Nie mogliśmy znaleźć twarzy, która miałaby w sobie ten rodzaj tajemniczości. Potrzebowaliśmy młodego człowieka, który wyglądałby tak, jakby był zdolny do zabijania, a jednocześnie emanowałby urokiem" - wspominał producent Dino de Laurentiis. "Zobaczyłem jego twarz i pomyślałem - to jest to" - dodał.

"To się czuje w żołądku. Oglądałem zdjęcia próbne z Gaspardem i poczułem, że to jedyna osoba, która przykuwa mnie do ekranu na dwie godziny. W nim jest coś specjalnego. Coś mrocznego" - pod wrażeniem magnetyzmu Ulliela pozostał także reżyser Peter Webber.



Od samego początku Ulliel miał świadomość, że jego rola będzie porównywana z wcześniejszymi wcieleniami Lectera. "Kroczyć śladami Anthony Hopkinsa to raczej przytłaczająca perspektywa. Oglądałem go w innych filmach. Wiem, jak się porusza, jak gra, jak patrzy. Nauczyłem się wiele obserwując go, ale szybko zorientowałem się, że to co powinienem robić, to nie próbować naśladować go jak najdokładniej, nawet jeśli dla dobra roli musiałem wykorzystać kilka detali ze stworzonej przez niego postaci i dodać do swojej" - wspominał aktor.

Zdjęcie Gaspard Ulliel w filmie "Hannibal. Po drugiej stronie maski" / YOUNG HANNIBAL PRODUCTIONS LTD./CARTHAGO FILMS SARL / East News

W 2014 roku zagrał Yvesa Saint Laurenta w biograficznym filmie Bertranda Bonella.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Saint Laurent" [trailer]

W kolejnych latach oglądaliśmy go m.in. w biograficznej "Tancerce", "Sybilli" w reżyserii Justine Trier oraz "To tylko koniec świata" Xaviera Dolana. Za rolę w tym ostatnim otrzymał drugiego w karierze Cezara.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "To tylko koniec świata" [trailer] materiały dystrybutora

Wkrótce zobaczymy go też w serialu Marvela "Moon Knight".

