Najnowsze premiery w Polsat Box Go

"Furioza" to historia grupy przyjaciół, którzy w dorosłym życiu wybrali skrajnie inne ścieżki. Doświadczona policjantka Dzika (Weronika Książkiewicz) składa Dawidowi (Mateusz Banasiuk) propozycję nie do odrzucenia. Zostanie policyjnym informatorem i wtyczką albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Gdy Dawid przyjmuje propozycję okazuje się, że trafił w sam środek wojny o wpływy i pieniądze. Dodatkowo musi zmierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Film jest już dostępny w Polsat Box Go.

Bohaterem "Hazardzisty" jest William (Oscar Isaac), który podróżuje po kasynach w Stanach Zjednoczonych. Obsesyjnie dba o to, by nigdzie nie zostawić śladów. Wszystko się zmienia, gdy w jednym z kasyn trafia na Cirka (Tye Sheridan), syna dawnego kolegi, z którym służył w armii. Chłopak zna nie tylko prawdziwe nazwisko Williama, ale też jego mroczną przeszłość. Film otrzymał nagrodę specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji - Fair Play Cinema dla Paula Schradera oraz nagrodę indywidualną za Najlepszy scenariusz dla Paula Schradera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid. Premiera w Polsat Box Go 7 kwietnia.

Główny bohater komedii "Szef roku" - Blanco (Javier Bardem), to charyzmatyczny właściciel rodzinnej fabryki, który marzy o zdobyciu lokalnej nagrody dla najlepszego biznesu. Po drodze napotyka jednak rozmaite przeciwności ze strony żądnego zemsty byłego pracownika, cierpiącego na depresję kierownika czy zakochanej stażystki. A to dopiero początek kłopotów. Film zdobył 6 nagród GOYA: Najlepszy film, Najlepszy aktor - Javier Bardem, Najlepszy reżyser - Fernando León de Aranoa, Najlepszy scenariusz oryginalny - Fernando León de Aranoa, Najlepsza muzyka oryginalna -Zeltia Montes i Najlepszy montaż - Vanessa Marimbert. Premiera w Polsat Box Go 8 kwietnia.

"Moonfall" rozpoczyna się, gdy w niewyjaśnionych okolicznościach Księżyc wypada ze swojej orbity i obiera kurs kolizyjny z Ziemią. Zderzenie spowoduje całkowitą zagładę. Była astronautka Jo Fowler (Halle Berry) próbuje przekonać naukowców i polityków, że wciąż jest szansa, by ocalić Ziemię. Wraz z jedynymi ludźmi, którzy wierzą w jej koncepcję: dawnym astronautą Brianem Harperem (Patrick Wilson) oraz człowiekiem o pseudonimie Houseman (John Bradley), specem od teorii spiskowych, Jo przygotowuje misję ostatniej szansy. Wyrusza w kosmiczną podróż, kładąc na szali całą swoją wiedzę, doświadczenie i życie. Premiera w Polsat Box Go 26 kwietnia.

W kwietniowej ofercie serwisu Polsat Box Go na widzów czekają również: "Król Internetu" - o młodych ludziach odnoszących, którzy próbują ujawnić pustkę i jałowość internetowej popularności (20 kwietnia), zabawny i wzruszający film familijny "Skarb Mikołajka" (20 kwietnia) oraz horror "W pułapce", w którym samotna matka próbuje ochronić swoje dzieci przed nieznanymi porywaczami (28 kwietnia).

Polsat Box Go: Najlepsze filmy i przedpremierowe odcinki ulubionych seriali

Poza ciekawymi premierami filmowymi, w serwisie dostępne są również najnowsze polskie seriale premium, m.in.: nieszablonowy serial "Mental", który bez cenzury mówi o zdrowiu psychicznym młodych osób, format komediowy "Backdoor. Wyjście awaryjne" oraz dostępne w całości "Układ", "Osaczony", "Cień" i "Mecenas Porada".



Użytkownicy serwisu znajdą tu również kinowe hity, np. "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", "Wesele", "Wilk, Lew i ja" (wybrane także w jakości 4K, m.in.: "Paddington 2", "Ślicznotki").



Polsat Box Go zapewnia także dostęp do przedpremierowych odcinków wybranych produkcji Telewizji Polsat - na siedem lub jeden dzień przed emisją w telewizji. Użytkownicy serwisu jako pierwsi mogą zobaczyć nowe odcinki m.in. "Przyjaciółek", "Kowalscy kontra Kowalscy", "Komisarz Mamy", "Pierwszej miłości", "Gliniarzy", "Na ratunek 112" czy programu "Nasz nowy dom".

