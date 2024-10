Nie powstanie trzecia część "Jokera"? Reżyser filmu nie pozostawia złudzeń

"Joker": Trzecia część nie powstanie?

Todd Phillips, twórca obu filmowych odsłon o perypetiach Jokera, zdradził w wywiadzie z The Hollywood Reporter, jak widzi przyszłość tytułu. Wszystkich, którzy czekają na trzecią część musimy niestety rozczarować. Twórca stwierdza, że nie zamierza nakręcić trzeciego filmu o losach Jokera i że jego czas w tym uniwersum to dwa filmy. Phillips nie planuje również realizacji produkcji o solowych przygodach Harley Quinn (Lady Gaga).

Reklama

"Joker: Folie à deux" miał być jednym z największych przebojów tego roku. Sądzono, że wyczekiwana kontynuacja produkcji Todda Philipsa z 2019 roku zarobi kwoty liczone w setkach milionów. Według najnowszych analiz, to się jednak raczej nie wydarzy - kwota zainwestowana w najnowszą część wynosiła około 200 milionów dolarów, przy czym pierwsza część kosztowała 55 milionów. Jakiś czas temu podawano, że film może zarobić w amerykańskich kinach od 130 do 150 milionów dolarów.

"Joker: Folie À Deux": O czym opowiada serial?

Pierwszy Joker przedstawiał historię jednego z cieszących się najgorszą sławą postaci z uniwersum DC. "Joker: Folie À Deux" to wyczekiwany dalszy ciąg nagrodzonego dwoma Oscarami "Jokera" z 2019, który zarobił ponad miliard dolarów na całym świecie. Arthur Fleck zamknięty w szpitalu w Arkham, czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył.

Zobacz też: Zwroty akcji i mnóstwo zagadek. Idealne filmy dla miłośników kryminałów!