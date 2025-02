Nie pomyl filmu! "The Dark Knight", czyli Uwe Boll kontra Warner Bros.

W swoim podcaście Boll przyznał, że otrzymał od Warner Bros. prośbę o natychmiastową zmianę tytułu i zaprzestanie promowania swojego nowego filmu jako "The Dark Knight". Reżyser nie zamierza jednak iść na ugodę z wytwórnią.

Uwe Boll nie chce zrezygnować z tytułu "The Dark Knight"

"Warner Bros i DC Studios już do mnie dzwonili i powiedzieli, że nie mogę użyć tego tytułu. Rozumiem, ale powiedziałem im: 'Ludzie, a pamiętacie ten film z Rockiem, 'Rampage: Dzika furia'? Wy pierwsi wzięliście tytuł ode mnie. Tak było, zadzwonili do mnie i poprosili o pozwolenie, więc teraz mogliby okazać wdzięczność i stwierdzić, że skoro nie zrobiłem filmu o Batmanie, to nie ma problemu" - mówił Boll.

Reklama

Wideo "Mroczny Rycerz" (2008) [trailer]

Niemiecki reżyser odnosił się do swojego filmu "Rampage: Szaleństwo" z 2009 roku. "Rampage: Dzika furia", adaptacja popularnej gry wideo o wielkich monstrach niszczących miasta, weszła do kin w 2018 roku. Warner Bros. było jego dystrybutorem.

Boll dodał, że jego najnowszy film jest bardzo "mroczny i brutalny" oraz odnosi się do obecnej sytuacji w Europie. Tytuł "The Dark Knight" wydaje mu się adekwatny do fabuły i nie zamierza go zmieniać.

Twórca "Alone in the Dark" nie omieszkał także skrytykować współczesnych filmów superbohaterskich. "Są za długie i opierają się tylko na efektach komputerowych, które wyglądają tandetnie, a przedstawione w nich historie są do bani. W szczególności filmy o Batmanie, ile możemy tego oglądać? Są kiepskie" - stwierdził. Wyznał także, że ma swój pomysł na film o obrońcy Gotham, który opisał w liście do Jamesa Gunna, szefa DC Studios. Wciąż czeka na odpowiedź.

"The Dark Knight" Uwe Bolla. Co wiemy o filmie?

Zdjęcia do "The Dark Knight" rozpoczęły się w Chorwacji 27 stycznia 2025 roku. Gwiazdą filmu jest Armie Hammer. Dla niesławnego aktora to jeden z pierwszych występów po przymusowej przerwie, wynikającej z oskarżeń kilku kobiet.

"The Dark Knight" Bolla opowie o człowieku, który bierze sprawiedliwość w swoje ręce i postanawia przeciwstawić się przybierającej na sile fali zbrodni. Chociaż media są po jego stronie, policja postanawia go schwytać za wszelką cenę.

Boll jest autorem scenariusza. Od początku zaznaczał, że jego 37. film nie ma nic wspólnego z "Mrocznym Rycerzem" Christophera Nolana. Producent Michael Roesch jest świadomy, że tytuły są identyczne, ale zapewnia, że wszystko inne będzie skrajnie różne, więc nie boi się pomyłki ze strony widzów.