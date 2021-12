"Pierwszą rzeczą, którą mi powiedział, było to, że chce mieć fryzurę jak Joe Exotic, czyli Król tygrysów. Wysłał mi kilka jego zdjęć. W tamtym czasie wszyscy mieli obsesję na punkcie Joego. Znalazłam zdjęcie jakiegoś innego faceta z Nowej Zelandii, który nosił podobne uczesanie. Pokazałam je Timothee, a on zgodził się na taką fryzurę" - wyznała Matheson w rozmowie z "Vogue".



Reklama

Timothee Chalamet jak Joe Exotic

Włosy nie były jedynym szczegółem wyglądu postaci Chalameta, który miał odwzorowywać jej osobowość. Grany przez niego Yule opisany został w scenariuszu jako "ewangelicki złodziej sklepowy, skater i punk". Aby pokazać jego religijność i to, jak zachowa się w obliczu końca świata, Matheson ubrała go w koszulki z religijnych obozów dla młodzieży, choć nie były one zawsze widoczne pod warstwami ubrań noszonych na planie przez Chalameta. Na jednej z tych koszulek były symbole nadchodzącego końca świata.



"Brat mojego przyjaciela zaprojektował grafiki dla fikcyjnego chrześcijańskiego zespołu rockowego nazwanego Potop Noego. Trzeba się dobrze przyjrzeć, by w filmie dostrzec ręcznie malowany wizerunek Arki Noego z wystającą z niej gitarą elektryczną, płynącej po fali niczym deska do surfingu" - mówi kostiumolożka.

Timothee Chalamet: Książę Hollywood 1 / 10 Chalamet jest pół-Amerykaninem, pół-Francuzem: jego matka, Nicole Flender, jest Amerykanką pochodzenia żydowskiego a ojciec, Marc Chalamet, Francuzem. Wychował się w Nowym Jorku, ale w dzieciństwie dużo czasu spędzał też we Francji. Początkowo jego marzeniem było zostać zawodowym piłkarzem - jako nastolatek jeździł nawet jako trener na obozy piłkarskie. Swoją pasję do aktorstwa rozwijał w prestiżowej nowojorskiej szkole LaGuardia, gdzie chodziła też jego starsza siostra Pauline, a swego czasu także Robert De Niro i Al Pacino. Źródło: Getty Images Autor: Mike Marsland/WireImage udostępnij

"Nie patrz w górę" trafił na platformę Netflix w piątek 24 grudnia. Opowiada historię dwojga astronomów, którzy odkrywają sporę kometę zmierzającą w stronę Ziemi. Do uderzenia ma dojść za niewiele ponad pół roku, a jego skutki będą dla ludzkości katastrofalne. Wyreżyserowany przez Adama McKaya film szybko trafił na listę Top 10 najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa w dniach od 20 do 26 grudnia. Według danych platformy, wyświetlono go w tym czasie przez 111 milionów godzin. To wynik o cztery razy lepszy niż oglądalność drugiego na tej liście filmu "Niewybaczalne", który widzowie oglądali w tym tygodniu przez niespełna 27 milionów godzin.



Wideo "Nie patrz w górę": Oficjalny zwiastun

Zobacz również:

To była ostatnia szansa zmarłego aktora. On mu ją odebrał

Najbardziej pożądana? Nie chce się wierzyć, ile lat właśnie skończyła

Nie do poznania? Tak zaczynał znany polski aktor