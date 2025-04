Aktor kultowych polskich komedii wyjawia mroczny sekret

Znacie go z takich kultowych produkcji jak "Sztos", " Chłopaki nie płaczą ", "Świat według Kiepskich" czy "C.K. Dezerterzy". Przez lata dostarczał widzom mnóstwo śmiechu - zarówno na ekranie, jak i na scenie teatralnej. Jednak w 2020 roku jego świat nagle runął. Gdy z dnia na dzień odwołano mu ponad 130 spektakli, Mariusz Czajka znalazł się w dramatycznej sytuacji.

Pandemia, która sparaliżowała życie na całym świecie, szczególnie dotknęła ludzi kultury. Aktorzy - zwłaszcza ci związani z teatrem - z dnia na dzień zostali pozbawieni możliwości pracy. W przypadku Czajki oznaczało to ponad rok bez jakichkolwiek dochodów. W mediach było wówczas głośno o internetowej zbiórce, którą aktor zmuszony był założyć, by opłacić pogrzeb ukochanej mamy. W najnowszym wywiadzie wrócił do tego bolesnego okresu i po raz pierwszy tak szczerze opowiedział o chwilach, gdy brakowało mu pieniędzy nawet na jedzenie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hurry Up Tomorrow" [trailer 2] materiały prasowe

Mariusz Czajka z "Chłopaki nie płaczą" wyjawia: "Nie miałem za co jeść"

"Nie miałem prawie za co jeść. Żyłem już z renty mojej mamy, która była umierającą osobą. Miała tam 1600 zł jako nauczycielka emerytowana. W związku z tym musiałem się nią zajmować, a już była wtedy osobą leżącą" - wyznał aktor w podcaście "Co u nich słychać".

Miał przez to nawet problemy zdrowotne i wylądował w szpitalu.

"Gdybym nie przyszedł do szpitala, to rano bym się już nie obudził. Przestraszyłem się i dostałem informację, a jak ją dostaję od organizmu, to ja ich słucham" - wyjawił szczerze.

Okazuje się, że nie tylko ucierpiał na zdrowiu i stracił płynność finansową, ale także popadł w długi. Miał bowiem zobowiązanie wobec banku, które musiał spłacać, mimo że teatr wstrzymał działalność. To jeszcze bardziej pogłębiało jego problemy finansowe. Na szczęście los uśmiechnął się do niego w zeszłym roku, gdy okazało się, że sprawa pożyczonych pieniędzy nie została prawidłowo przeprowadzona przez bank. Wygrał w sądzie sprawę z bankiem.

"Wygrałem sprawę, sprzedałem nieruchomość, jakby całe moje życie się przewartościowało i wszystkie problemy skończyły się" - stwierdził.

Dziś ponownie pracuje w teatrze. W telewizji można go było ostatni raz zobaczyć w produkcji "Mecenas Porada".

ZOBACZ TEŻ: