Produkcja "Nie czas umierać" będzie stopniowo trafiała do kin na całym świecie. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć film już w piątek 1 października, czyli o tydzień wcześniej niż widzowie amerykańscy.

We wtorek 28 września film Fukunagi miał swoją premierę w Wielkiej Brytanii, a od czwartku można będzie oglądać go w Korei Południowej. W kolejnych dniach "Nie czas umierać" zadebiutuje m.in. w Brazylii, Niemczech, Holandii, Japonii, Hiszpanii i we Włoszech. W sumie na początku będzie można zobaczyć go w pięćdziesięciu krajach, do których jeszcze w październiku dołączy kolejnych piętnaście.

James Bond - premiera 2021. Ile zarobi film?

Ze względu na pandemię niezwykle trudno jest szacować wyniki kasowe debiutujących w kinach filmów. Jak zauważa portal "Variety", w przypadku "Nie czas umierać" może to być jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ docelową grupą wiekową dzieła Fukunagi są starsi widzowie. A ci wciąż niechętnie wracają do kin. Trudnością w oszacowaniu prognoz finansowych są również obostrzenia związane z pandemią.

Mimo wszystko analitycy pokusili się o dokonanie prognoz i oszacowali, że film "Nie czas umierać" może zarobić w pierwszy weekend wyświetlania ponad 90 milionów dolarów. Jeśli tak się rzeczywiście stanie, będzie można mówić o obiecującym wyniku. Nie różniłby się on zbytnio od zysków, jakie w pierwszy weekend wyświetlania osiągnęły poprzednie odsłony przygód agenta 007. Film "Spectre" zarobił 123 miliony dolarów, a "Skyfall" 109.



Do tej pory na zagranicznych rynkach w pierwszych dniach wyświetlania najlepiej radziły sobie filmy "Czarna Wdowa" (78 milionów dolarów), "Szybcy i wściekli 9" (69 milionów) oraz "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" (58 milionów).



