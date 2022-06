Pomysł na kontynuację filmu "Django" ogłoszony został w 2019 roku. Akcja sequela miała rozgrywać się kilka lat po wydarzeniach z oryginalnego filmu. Spokojne życie Django (w tej roli Jamie Foxx ) i jego żony Broomhildy ( Kerry Washington ) miało zostać przerwane przez spotkanie z samym Zorro. Obaj bohaterowie mieli połączyć swoje siły i wspólnie oswobodzić miejscowych niewolników.



O tym, że projekt filmu o przygodach Django i Zorro nie powstanie, poinformował właśnie w wywiadzie dla magazynu "GQ" komik Jerrod Carmichael.



" Quentin to szaleniec, którego kocham i jestem szczęśliwy, że spędziłem z nim trochę czasu. Oglądaliśmy filmy z gatunku exploitation, czytał mi napisane przez siebie sceny, które nie znalazły się w jego filmach, a wszystko to w jego kuchni zaraz po tym jak wycisnął mi sok ze świeżych owoców. Czułem się wyjątkowo. Stworzyliśmy niewiarygodny scenariusz o Django i Zorro. Chciałbym, żeby rozważyło go studio Sony. Zdałem sobie jednak sprawę z tego, że to niemożliwe. Mowa o filmie za pół miliarda dolarów" - powiedział Carmichael.

