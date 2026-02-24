"Lucy" to film w reżyserii Luca Bessona, który miał premierę w 2014 roku. W tym emocjonującym thrillerze science fiction Scarlett Johansson gra studentkę, która po kontakcie z nieznaną substancją przeżywa szereg nadzwyczajnych przemian.

"Lucy": o czym jest film?

Lucy (Scarlett Johansson) mieszkająca na Tajwanie studentka zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Choi Min Sik), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wszyta paczka z silną syntetyczną substancją. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg. Z ogromną intensywnością zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej. Rozwijają się u niej również cechy nadludzkie - telepatia, telekineza, niezwykle rozległa wiedza oraz zapierająca dech w piersiach kontrola nad materią.

U boku Johansson w filmie "Lucy" oglądamy m.in. Morgana Freemana, który wciela się w postać profesora Samuela Normana. Produkcja okazała się wielkim sukcesem finansowym. Budżet wynosił zaledwie 40 mln dolarów, a film zarobił ponad 460 mln.

"Lucy" w telewizji. O której i gdzie emisja?

Film "Lucy" zostanie dzisiaj, 24 lutego, wyemitowany na kanale Polsat o godz. 21.40.