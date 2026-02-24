Nie będzie czasu na sen. Polsat pokaże emocjonujący thriller

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Widzowie zobaczą dzisiaj w telewizji emocjonujący thriller science-fiction ze Scarlett Johansson w roli głównej. Film ten zarobił fortunę w kinach i do dziś zachwyca publiczność.

Kobieta z blond włosami w czarnej sukience stoi na ulicy dużego miasta, w tle rozmazane światła samochodów i miejskie budynki.
"Lucy"Image Capital PicturesAgencja FORUM

"Lucy" to film w reżyserii Luca Bessona, który miał premierę w 2014 roku. W tym emocjonującym thrillerze science fiction Scarlett Johansson gra studentkę, która po kontakcie z nieznaną substancją przeżywa szereg nadzwyczajnych przemian.

    "Lucy": o czym jest film?

    Lucy (Scarlett Johansson) mieszkająca na Tajwanie studentka zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Choi Min Sik), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wszyta paczka z silną syntetyczną substancją. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg. Z ogromną intensywnością zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej. Rozwijają się u niej również cechy nadludzkie - telepatia, telekineza, niezwykle rozległa wiedza oraz zapierająca dech w piersiach kontrola nad materią.

    U boku Johansson w filmie "Lucy" oglądamy m.in. Morgana Freemana, który wciela się w postać profesora Samuela Normana. Produkcja okazała się wielkim sukcesem finansowym. Budżet wynosił zaledwie 40 mln dolarów, a film zarobił ponad 460 mln.

    "Lucy" w telewizji. O której i gdzie emisja?

    Film "Lucy" zostanie dzisiaj, 24 lutego, wyemitowany na kanale Polsat o godz. 21.40.

