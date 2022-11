Nicole Kidman znów udowodniła, że świetnie śpiewa

Nicole Kidman może poszczycić się nie tylko talentem aktorskim, ale także wokalnym, co udowodniła w filmie "Moulin Rouge" czy śpiewając w duecie z Robbiem Williamsem. Delikatny głos gwiazdy wybrzmiał ponownie na najnowszej płycie jej serialowego kolegi Luke'a Evansa - "A Song For You". Aktorzy wzięli na warsztat przejmujący utwór "Say Something", za który Christina Aguilera i A Great Big World otrzymali statuetkę Grammy.

Nicole Kidman /Getty Images