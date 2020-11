Nicole Kidman w najmodniejszych płaszczach sezonu

Nowy serial HBO "Od nowa" z gwiazdorską obsadą: Nicole Kidman i Hugh Grantem w rolach głównych, zyskał już wierne grono fanów. Jednak nie tylko serialowi bohaterowie wzbudzili emocje. Tyle samo uwagi prasa poświęciła bowiem płaszczom, które aktorka prezentuje na małym ekranie.

Noszone w "Od nowa" przez Nicole Kidman płaszcze robią furorę /materiały prasowe

Od czasu "Seksu w wielkim mieście" i "Przyjaciół" seriale stały się nie tylko rozrywką, ale i modową inspiracją. Weźmy chociażby modowe zaaferowanie, jakie wywołała niedawna produkcja Netfliksa "Emily w Paryżu", czy ogromne zainteresowanie kreacjami Lady Di, która po emisji kolejnego sezonu "The Crown" została okrzyknięta ikoną stylu.

W ostatnim czasie w magazynach modowych rozgorzała dyskusja na temat kolejnej serialowej bohaterki, Grace, w której rolę w serialu "Od nowa" wciela się Nicole Kidman. Szczególną uwagę redaktorów modowych przykuły... płaszcze.

"To stereotypowy thriller rozgrywający się na Upper East Side, który prawdopodobnie nie zwróciłby wiele uwagi bez gwiazdorskiej obsady. Ale ma jedną niezwykłą rzecz, która uczyniła go wyróżniającym się. Są to płaszcze Grace" - opisuje na łamach "The Cut" Angelina Chapin.

Redaktorka wskazuje na swoich faworytów, jednym z nich jest aksamitny płaszcz w odcieniu zbliżonym do koloru burgundowego. Klasyczny, prosty fason z dużymi klapami i pas podkreślający talię, czynią z niego obiekt pożądania większości kobiet.

W magazynie "Vogue" zwrócono uwagę na inny, zielony płaszcz. Redaktorka Olivia Singer poświęciła mu cały felieton. "Ten zielony płaszcz o dziwnej fakturze, doskonale skrojony i z luźnym kapturem to wyjątkowy przykład jesiennego szyku" - stwierdziła.

Płaszcz został zaprojektowany na potrzeby serialu przez Signe Sejlund, duńską projektantkę kostiumów, która postawiła na nietuzinkowy odcień zieleni i niezwykłą fakturę. Oryginalny jest również fason. Dopasowaną talię i rozłożysty dół, jedni uznali za strój rodem z przestarzałej rekwizytorni, inni za absolutne modowe objawienie. Pewne jest to, że Grace awansowała do roli ikony jesiennego stylu.(