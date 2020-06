W sobotę, 20 czerwca, Nicole Kidman obchodzi 53. urodziny. Karierę zaczynała jako 14-latka w teatrze ulicznym. Dziś ma na swoim koncie Oscara za rolę Virginii Woolf w "Godzinach", uznanie Hollywood i niekończące się propozycje kolejnych filmów.

Jedną z najgłośniejszych ekranowych kreacji Nicole Kidman stworzyła w "Oczach szeroko zamkniętych" Stanleya Kubricka / Collection Christophel /Warner Bros. / Stanley Kubrick Productions /East News

Jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek świata urodziła się w Honolulu na Hawajach, gdzie jej ojciec, Australijczyk żydowskiego pochodzenia, Anthony David Kidman, prowadził badania nad rakiem. Mieszkała w Stanach Zjednoczonych do czwartego roku życia, potem przeprowadziła się z rodzicami do Sydney w Australii. Zaczęła brać lekcje baletu i aktorstwa już w wieku trzech lat. Kształciła się w St. Martin's Youth Theater, Australian Theater for Young People i Philip Street Theater.

Reklama

Pierwsze kroki w drodze do kariery aktorskiej stawiała w teatrze ulicznym, skąd trafiła do telewizji. Dostrzeżona została po występie w filmie "Bush Christmas", który stał się przebojem australijskiej Aussie TV.

Na arenie międzynarodowej jej nazwisko zaczęło być rozpoznawane dopiero w 1989 roku. Wtedy to zagrała główną rolę w thrillerze "Martwa cisza". Rok później zadebiutowała w Hollywood u boku swojego przyszłego męża, Toma Cruise'a, w filmie "Szybki jak błyskawica".

Nicole Kidman: Dziewczyna z Honolulu 1 / 12 We wtorek, 21 czerwca, Nicole Kidman obchodzi 50. urodziny. Karierę zaczynała jako 14-latka w teatrze ulicznym. Dziś ma na swoim koncie Oscara za rolę Virginii Woolf w "Godzinach", uznanie Hollywood i niekończące się propozycje kolejnych filmów. Jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek świata urodziła się 20 czerwca 1967 roku w Honolulu na Hawajach. Źródło: Getty Images Autor: Tristan Fewings udostępnij

Aktorzy ponownie pojawili się razem na ekranie w 1992 roku w "Za horyzontem", a także w 1999 w głośnym filmie erotycznym "Oczy szeroko zamknięte" Stanleya Kubricka. Był to najdroższy i najbardziej skandalizujący obraz autora "Mechanicznej pomarańczy".



Kidman i Cruise byli wówczas jedną z najgorętszych gwiazdorskich par. Adoptowali razem dwoje dzieci: córka Izabellę i syna Connora. Rozstali się w lutym 2001 roku.

Największymi przebojami do 2000 roku w karierze Kidman były niewątpliwie filmy: "Batman Forever" i "Za wszelką cenę". Za ten drugi otrzymała Złotego Globa. Status gwiazdy przyniosła jej także znakomita rola w dramacie Jane Campion "Portret damy".

Najbardziej udanym pod względem zawodowym był dla aktorki rok 2001. Za występ w filmie "Moulin Rouge!" została nominowana do Oscara, a film "Inni" z jej udziałem otrzymał aż siedem nagród Goya.

W 2003 roku Kidman zdobyła Oscara, nagrodę BAFTA, Złoty Glob i Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie za niezwykłą rolę brytyjskiej pisarki Virginii Woolf w filmie "Godziny" w reżyserii Stephena Daldry'ego.



W 2005 roku gwiazda poznała pochodzącego z Nowej Zelandii piosenkarza muzyki country, Keitha Urbana. Para pobrała się w czerwcu 2006 roku. Mają razem dwie córki: 11-letnią Sunday Rose i młodszą o dwa lata Faith Margaret.