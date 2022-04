W miniony weekend Nicolas Cage wziął udział w redditowym AMA (Ask Me Anything, czyli Zapytaj mnie, o co chcesz), gdzie odpowiadał na pytania fanów. Jeden z nich zapytał popularnego aktora o najlepsze filmy z jego udziałem.

"Myślę, że były to filmy 'Zostawić Las Vegas', 'Świnia' oraz 'Ciemna strona miasta' . To trzy ulubione role w moim dorobku. Nie oglądałem ostatnio 'Zostawić Las Vegas', ale ten film oraz kreacja Elisabeth Shue są tym, do czego dążę w swoich kolejnych filmach. Udało mi się to osiągnąć właśnie w 'Świni', dlatego zawsze z chęcią będę grywał w niskobudżetowych, niezależnych dramatach" - wyznał Cage.

"Zostawić Las Vegas" opowiada historię pogrążonego w depresji hollywoodzkiego scenarzysty, który wyrusza do Las Vegas, by zapić się tam na śmierć. Na miejscu zakochuje się w przypadkowo poznanej prostytutce Serze ( Elisabeth Shue ). Za rolę w tym filmie Nicolas Cage dostał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

Ubiegłoroczna "Świnia" to film, za sprawą którego o Cage'u znów zaczęło być głośno. Aktor wcielił się w nim w mieszkającego na odludziu poszukiwacza trufli, który wyrusza do wielkiego miasta, poszukując ukochanej świnki, którą mu skradziono.



Z kolei w filmie "Ciemna strona miasta" z 1999 roku Cage zagrał przechodzącego załamanie nerwowe sanitariusza pogotowia ratunkowego.

Już 22 kwietnia do kin trafi "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" , w którym Cage wciela się w rolę samego siebie. Zwerbowany przez CIA aktor rozpoczyna tajną misję, której celem jest meksykański baron narkotykowy ( Pedro Pascal ) będący największym fanem słynnego aktora.

