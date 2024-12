Do wszystkich plotek dotyczących fabuły "Spider-Mana 4" należy podchodzić z dystansem. Jak przypomniał scooper MyTimeToShine, scenariusz filmu jest obecnie przepisywany, więc wiele "sprawdzonych informacji" może okazać się nieaktualnych.

Odniósł się także do zapowiadanej obecności Daredevila, w którego miałby wcielić się Charlie Cox. MyTimeToShine przypomniał, że zdjęcia do czwartego "Spider-Mana" będą powstawały w tym samym czasie, co realizacja drugiego sezonu serialu o obrońcy dzielnicy Hell's Kitchen. Według niego, jeśli Cox pojawi się w filmie, to najwyżej w epizodzie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer 2] materiały prasowe

Także rola Zendayi, która w poprzednich filmach zagrała MJ, ukochaną Spider-Mana, byłaby bardzo mała. Wszystko z powodu innych zobowiązań aktorki, które nie pozwolą jej na dłuższą pracę nad superbohaterską kontynuacją.

Scooper Jeff Snider podał tymczasem, że do obsady filmu dołączył Sacha Baron Cohen. Wcieliłby się w demona Mephisto. Z kolei Daniel Richtman zaskoczył wszystkich informacją, że Spider-Mana wspierałby Ghost Rider. W tej roli zobaczylibyśmy Nicolasa Cage'a.

Nicolas Cage jako Ghost Rider

Ghost Rider naprawdę nazywa się Johnny Blaze. Mężczyzna jako nastolatek zawarł mistyczny pakt w zamian za zdrowie swojego ojca. Został Duchem Zemsty na usługach sił nieczystych. Jednak zbuntował się przeciwko nim. Jako piekielny jeździec przemierza Stany Zjednoczone na motorze, walcząc z demonami i innymi upiornościami.

Cage zagrał go w "Ghost Riderze" Marka Stevena Johnsona z 2007 roku oraz kontynuacji w reżyserii Marka Neveldine'a i Briana Taylora z 2011 roku. Obie produkcje zostały nie najlepiej przyjęte przez fanów i krytyków. Drugi z czasem dołączył do grona filmów "tak złych, że aż dobrych". Oba występy przyniosły Cage'owi po nominacji do Złotej Maliny.

Kim jest Mephisto?

W świecie komiksów Marvela demon Mephisto jest władcą piekieł. Zadebiutował w 1968 rok i w ciągu ponad pięciu dekad zmagał się z najważniejszymi superbohaterami uniwersum. Swego czasu dał się także we znaki Spider-Manowi. W niesławnej historii "One More Day" z lat 2007/2008 Mephisto uratował życie ciężko rannej cioci May, opiekunki superbohatera. Ceną za to było małżeństwo Petera Parkera z Mary Jane Watson, które zostało wymazane z historii.

Według wcześniejszych plotek Cohen miałby zadebiutować jako Mephisto w serialu "Ironheart", który trafi na platformę streamingową Disney+ 24 czerwca 2025 roku.

"Spider-Man 4". Co wiemy o filmie?

Czwarty, niezatytułowany jeszcze film o Spider-Manie będzie częścią szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Za kamerą stanie Destin Daniel Cretton, twórca "Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni". Film wejdzie do kin 24 lipca 2026 roku.