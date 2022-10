Nicolas Cage nie zarobił ani dolara za rolę, która przyniosła mu Oscara

"Zostawić Las Vegas", film o uzależnionych od alkoholu hollywoodzkim scenarzyście, który przyjeżdża do stolicy hazardu, by zapić się tam na śmierć, przyniósł Nicolasowi Cage’owi Oscara i Złoty Glob. Jak się okazuje, była to jedyna gratyfikacja za pracę nad tą produkcją. Jak bowiem zdradził w najnowszym wywiadzie reżyser tego filmu Mike Figgis, ani on, ani odtwórca głównej roli nie otrzymali za żadnego wynagrodzenia, choć było ono im obiecane.

Nicolas Cage w filmie "Zostawić Las Vegas" /Mary Evans Picture Library / Agencja FORUM