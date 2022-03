Cage odniósł się do kwestii trzeciej części "Skarbu narodów" przy okazji pytania o szanse na kontynuację innego hitu z jego udziałem - filmu "Bez twarzy 2", do którego scenariusz pisze Simon Barrett, a wyreżyserować go ma Adam Wingard.



"Nic o tym nie słyszałem. Często rzeczy, o których można gdzieś przeczytać, są jedynie przypuszczeniami bez żadnych podstaw. Tak samo wygląda kwestia 'Skarbu narodów 3'. Minęło już 14 lat. I nic z tego nie wynika. Czy fajnie jest myśleć o tych kontynuacjach? Pewnie. Czy nakręcenie 'Bez twarzy 2' byłoby ekscytujące. Jasne. John Woo wywarł swoje mocne piętno na pierwszej części. Do tego stopnia, że nie dałoby się nakręcić remake’u. I chyba nawet twórcy ewentualnej kontynuacji potwierdzą, że jeśli już, to mogą nakręcić sequel" - powiedział Nicolas Cage w rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter".

Nicolas Cage w kolejnym filmie Marvela?

W tej samej rozmowie pojawił się również temat udziału Cage’a w filmach Komiksowego Uniwersum Marvela (MCU). Cage zagrał już w dwóch częściach "Ghost Ridera" na podstawie komiksów Marvela. Nie odniosły one jednak sukcesu, a filmy Marvela zaczęły bić rekordy kasowe dopiero później.



"To gorący temat i rozumiem, dlaczego takie rozważania rozchodzą się po Internecie niczym pożar. Zawsze podziwiałem komiksy i ich szczere, kolorowe i zabawne historie. Nie rozumiem ludzi, którzy chcą, żeby zniknęły. To, że przynoszą ludziom szczęście uważam za ich wielką wartość" - odpowiedział wymijająco Cage na pytanie, czy próbował kiedyś powrócić do filmów ze stajni Marvela.

Jeśli Nicolas Cage ma rację i "Skarb narodów 3" nigdy nie powstanie, fanom serii na osłodę pozostanie przygotowywany obecnie serial oparty na motywach opowiedzianej w filmie historii. Jego bohaterką będzie 20-letnia Latynoska, która wyrusza na przygodę życia, by odkryć tajemnicę swojej rodziny.

