Nicolas Cage miał gigantyczny dług, który musiał spłacić. Kwota zwala z nóg

Wiadomości

Nicolas Cage w najnowszym wywiadzie wrócił wspomnieniami do szczególnie mrocznego etapu w swoim życiu. Choć wróżono mu wielką karierę, on zaczął grywać w coraz gorzej ocenianych produkcjach. Robił to z powodu długów, w które popadł w wyniku nieprzemyślanych inwestycji. Teraz gwiazdor wyznał, ile wynosiła kwota, którą musiał spłacić. "Gdy rynek się załamał, nie zdołałem na czas wydostać się z tarapatów. Uzbierało się ponad 6 mln dolarów długów" - zdradził laureat Oscara.

Nicolas Cage /Dia Dipasupil /Getty Images