Inicjatorka CatCon, Susan Michals zwróciła uwagę na to, z jaką czułością Nicolas Cage opowiada się o swoich kotach w wywiadach. Wzruszyło ją m.in. to, co mówił na początku roku w wywiadzie, który przeprowadzała z nim wytwórnia Lions Gate. Został wtedy zapytany, kto jest jego najlepszym przyjacielem.

"Cóż, moim najlepszym przyjacielem jest kot. A ma na imię Merlin. To niezwykły kot. Jest bardzo czuły. Uwielbia kontakt. Czasami wskakuje do łóżka i mnie przytula. Prawie jakby był moją żoną. Jaka niesamowita, pełna miłości i czułości energia wydobywa się z tego kota" - stwierdził Cage.

Michals, jak powiedziała serwisowi Yahoo, chciałaby "oddać cześć miłości Nicolasa Cage’a do kotów, a także okazać szacunek temu, że ten aktor robi to, co chce, podobnie jak koty". Tytuł wymyślonej przez nią wystawy poświęconej Cage’owi jest parafrazą tytułu jego tegorocznej komedii. Zamiast "Nieznośnego ciężaru wielkiego talentu" mamy więc "Nieznośny ciężar geniuszu kociej sztuki".

Nicolas Cage: Wymarzony temat dla artysty

"Nicolas Cage jest wymarzonym tematem artysty - jest kultowy, nie przejmuje się opinią innych" - uważa Michals. Na jej prośbę obrazy namalowało siedmiu artystów. Próbkę ich prac zobaczyć można na stronie Catartshow.com. Na obrazach widzimy aktora w objęciach z Merlinem, który reprezentuje rasę Maine Coon.

Licytować płótna można zarówno online, jak i stacjonarnie, w centrum kongresowym, gdzie odbędzie się konwent. 10 proc. kwoty uzyskanej z ich sprzedaży trafi na rzecz organizacji charytatywnych wspierających koty.

Michals nie udało się jeszcze skontaktować z Cage’em. Ma nadzieję, że gwiazdor weźmie udział w konwencie, choć może być to trudne, bo zaledwie dwa tygodnie temu po raz trzeci został ojcem.

Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babka aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage.

