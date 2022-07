Scenarzysta z Hong Kongu, Ni Kuang zmarł w niedzielę. Jak podaje "South China Morning Post", odszedł w swoim domu. Lokalne media podały, że przyczyną śmierci był rak skóry. Twórca zmarł tego samego dnia, co legendarny reżyser i scenarzysta Alex Law.



Ni Kuang: Kariera

Urodzony w Szanghaju w 1935 r. Ni był jednym z ośmiorga dzieci w rodzinie z klasy średniej. W młodości był zapalonym czytelnikiem, pochłaniał głównie chińskie klasyki. Jako nastolatek został członkiem Komunistycznej Partii Chin, pracując m.in. jako strażnik więzienny. W 1957 r. obraził urzędnika KPCh i dokonał dramatycznej ucieczki z Mongolii Wewnętrznej, gdzie stacjonował, z powrotem do Szanghaju. Tam zapłacił handlarzom ludźmi, aby przemycili go do Hongkongu.

W Hongkongu Ni Kuang pracował jako robotnik i przypadkiem wziął udział w konkursie pisarskim w lokalnej gazecie. Jego kariera rozpoczęła się od pisania w popularnym gatunku wuxia. Były to historie, przedstawiające wojowników, którzy posiadali dodatkowe elementy nadprzyrodzone. Ni przerzucił się na science fiction na początku lat 60., tworząc pierwsze dzieło "Wisely".

Ni Kuang rozpoczął karierę scenarzysty w 1967 roku, kiedy został zaproszony przez reżysera Chang Cheha do napisania scenariusza do filmu wuxia "Jednoręki szermierz". Film był wielkim hitem, dzięki czemu Ni stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych pisarzy kina w Hongkongu. Był blisko związany z Shaw Brothers Studios.

Stworzył postać Bruce'a Lee, Cheng Chao-ana i historię do filmu "Wielki szef", ale ostatecznie jako autor scenariusza został wymieniony reżyser Lo Wei. Ni był także scenarzystą filmu "Wściekłe pięści", tworząc postać Chana Zhena i dostarczając fabułę, ale po raz kolejny przypisało się to Wei.

Inne filmy godne uwagi napisane przez Ni z lat 70. to film o superbohaterach "The Super Inframan" i klasyk kung fu "36 komnata Shaolin".

Oprócz ponad 300 scenariuszy, Ni Kuang napisał także obszerne artykuły z gatunku literatury faktu. Podobno istnieje kilkaset jego dzieł, które nigdy nie ujrzały światła dziennego.

Podczas rozdania nagród filmowych w Hongkongu w 2012 roku Ni otrzymał nagrodę za całokształt twórczości.