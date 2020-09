Neve Campbell potwierdziła, że zagra w piątej części „Krzyku”

Stało się to, co było nieuniknione. Choć Neve Campbell, której seria „Krzyk” przyniosła sławę i popularność, zarzekała się, że nie jest pewna czy chce jeszcze raz wcielać się w postać Sidney Prescott, podjęła w końcu decyzję, że weźmie udział w filmie „Krzyk 5”. Tym samym dołączyła do powracających do serii Courteney Cox i Davida Arquette.

Neve Campbell w czwartej części "Krzyku" /Phil Bray / Everett Collection /East News

"Po wielu rozmowach z twórcami piątej części byłam pewna, że są pełni miłości, respektu i podziwu dla Wesa Cravena i wszystkiego, co stworzył dla tej serii. Jestem bardzo podekscytowana powrotem do roli Sidney Prescott i do Woodsboro" - oświadczyła Neve Campbell.



"Musimy się uszczypnąć. Trudno wyrazić jak bardzo postać Sidney Prescott ukształtowała naszą miłość do filmów. Możliwość pracy razem z Neve jest spełnieniem naszych marzeń. Bez Neve nie byłoby "Krzyku", więc jesteśmy zarazem podekscytowani jak i zaszczyceni tym, że po raz kolejny odwiedzi Woodsboro" - powiedzieli członkowie grupy filmowców Radio Silence, Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, którzy wyreżyserują film "Krzyk 5".



Woodsboro, o którym wspominają Campbell, Bettinelli-Olpin i Gillett, to miasteczko, w którym rozegrała się akcja pierwszego filmu z serii "Krzyk". Pochodzący z niego uczniowie miejscowego liceum byli mordowani przez tajemniczego zabójcę, zwanego Ghostface. Wszystkie cztery dotychczasowe filmy serii wyreżyserował zmarły w 2015 roku Wes Craven. "Krzyk 5" będzie pierwszym filmem cyklu, który wyreżyseruje ktoś inny.

Scenariusz filmu "Krzyk 5" napisali James Vanderbilt i Guy Busick. Autor scenariusza pierwszej części "Krzyku", Kevin Williamson, pełnił będzie funkcję producenta filmu.podobnie jak trzeci członek Radio Silence, Chad Villella. W obsadzie filmu oprócz starej gwardii wystąpią Jack Quaid, Melissa Barrera oraz Jenna Ortega.



Premiera filmu "Krzyk 5" planowana jest na 14 stycznia 2022 roku.