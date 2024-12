Netflix znowu to zrobił! Emocjonujący seans na grudniowy wieczór

"Kontrola bezpieczeństwa" - porywający thriller w klimacie świąt

"Kontrola bezpieczeństwa" to opowieść pełna akcji, w której święta Bożego Narodzenia są tłem dramatycznych wydarzeń.

Historia porusza losy Ethana, młodego pracownika lotniska, którego życie zmienia się w jednej chwili po niepokojącym telefonie. Tajemniczy rozmówca stawia go przed dramatycznym wyborem - albo przepuści podejrzany bagaż przez kontrolę bezpieczeństwa, albo jego bliskim stanie się krzywda.

"Ethan to postać pełna sprzeczności. Z jednej strony chce chronić rodzinę, z drugiej - marzy o udowodnieniu swojej wartości" - powiedział Egerton w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Reżyserem projektu jest Jaume Collet-Serra, twórca "Wyprawy do dżungli" oraz "Black Adama". Zdjęcia powstały w malowniczej scenerii Luizjany, a budżet produkcji wyniósł imponujące 47 milionów dolarów.

Gwiazdorska obsada w nowym hicie Netfliksa

W rolach głównych grudniowego hitu Netfliksa znajdziemy Tarona Egertona i Jasona Batemana.

Pierwszego pana możemy bardzo dobrze znać z roli Eltona Johna w biograficznym filmie o muzyku "Rocketman" oraz z serii "Kingsman", gdzie wcielił się w intrygującego agenta u boku Colina Firtha.

Jason Bateman, wcześniej szeroko znany jako aktor produkcji komediowych, od jakiegoś czasu próbuje poszerzyć tematycznie swoje projekty. Jedną z ostatnich ról odegrał w serialu dramatycznym "Ozark", w którym wcielił się w Martina Byrde.

W "Kontroli bezpieczeństwa" zobaczymy także Sofię Carson, Danielle Deadwyler oraz Deana Norrisa.

"Kontrola bezpieczeństwa" - wciągający seans na grudniowy wieczór

Już od pierwszych minut widowisko wciąga widza i trzyma go w napięciu do ostatniej sekundy. Film, którego akcja zaczyna się powoli, z minuty na minutę przyśpiesza tempo. Jason Bateman idealnie odgrywa rolę czarnego charakteru, który zrobi wszystko, by wprowadzić do samolotu nielegalny bagaż. Główny bohater, grany przez Egertona, nie jest jednak w pełni posłuszny. Jego decyzje zaskakują widza i prowadzą do zagęszczenia akcji.

Na "Rotten Tomatoes" film zebrał sporo pozytywnych recenzji. Na 44 oceny seansu 86% zachwala nową produkcję Netfliksa.

"Ostry, kameralny thriller z kilkoma znaczącymi i satysfakcjonującymi rozwiązaniami" - napisał Richard Roeper, jeden z topowych krytyków "Rotten Tomatoes".

"Taron Egerton w roli bohatera i Jason Bateman w roli czarnego charakteru tworzą w pełni satysfakcjonujące dwie godziny akcji i mroku" - dodał John Anderson, również krytyk.

Czy Ethanowi uda się uratować nie tylko ukochaną, ale wszystkich podróżujących w świątecznym dniu pasażerów? Tego dowiesz się po seansie najnowszego filmu Netfliksa. jest na co patrzeć!