W najbliższych dniach na Netfliksie pojawi się kilka produkcji, które z pewnością zainteresują wielu widzów. Platforma stawia przede wszystkim na filmy, ale nie zabraknie też nowości serialowych. Katastroficzna komedia od Noah Baumbacha , kontynuacja jednego z najoryginalniejszych horrorów ostatnich lat, czy serial o hakerce. Poniżej najgorętsze nowości streamingowego giganta!

"Biały szum" - film jest adaptacją docenionej National Book Award powieści Dona DeLillo z 1985 r.

Opis: Opowieść o amerykańskiej, patchworkowej rodzinie tworzonej przez wykładowcę akademickiego, kierownika katedry badań nad Hitlerem Jacka Gladneya (w tej roli Adam Driver), jego neurotyczną żonę Babette (Greta Gerwig) i gromadkę dzieci. Na pierwszy rzut oka każde z nich wygląda na szczęśliwych, ale szybko okazuje się, że mierzy się z różnymi problemami. Jednym z nich jest lęk przed śmiercią, kolejnym - wczesna demencja Babette i jej postępujące uzależnienie od tajemniczego leku "Dylar".

Sytuację rodziny dodatkowo komplikuje to, że w okolicy dochodzi do wypadku kolejowego, wskutek którego nad miastem rozprzestrzenia się toksyczna chmura. Przebywanie na otwartej przestrzeni za chwilę może zacząć stanowić śmiertelne zagrożenie. Gladneyowie stają przed dylematem: zignorować ostrzeżenia i zostać w ukochanym domu czy zgodnie z nakazem - tak jak reszta społeczności - ewakuować się do schronu.



Premiera: 30 grudnia (piątek)

"Ciche miejsce 2" - druga część znakomitego horroru Johna Krasińskiego.

Opis: Rodzina Abbottów (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) kontynuują walkę o przetrwanie w ciszy. Zmuszeni wyruszyć w nieznane, szybko zdają sobie sprawę, że stworzenia, które polują, gdy usłyszą dźwięk, nie są jedynym zagrożeniem, które czai się za piaszczystą ścieżką.

Pomysł, że rodzina będzie kontynuowała swoją podróż na rozległe, niezbadane terytorium poza ich dotychczasowym domem był zaskoczeniem nawet dla Krasińskiego. Nie przypuszczał, gdy zaczął pracować nad pierwszą częścią, że film tak bardzo się spodoba. Jednak Krasiński wpadł na pomysł kontynuacji. Poczuł, że może będzie to dla niego wyzwaniem. "Początkowo nie miałem zamiaru robić sequela filmu" - mówił Krasiński - "Siła świata, który stworzyliśmy, przyciągnęła nas do głębszego zanurzenia się w nim, aby zobaczyć, dokąd może zaprowadzić rodzinę Abbottów".



Premiera: 30 grudnia (piątek)

"Podglądaczka" - brazylijski serial kryminalny. Débora Nascimento ("Rio, I Love You", "Incredible Hulk") w filmie wyreżyserowanym przez Lucianę de Oliveira.

Opis: Utalentowana hakerka Miranda ze skłonnością do podglądania zostaje wplątana w niebezpieczne śledztwo, gdy jej sąsiadka prostytutka wyjeżdża na weekend.

Premiera: 1 stycznia (niedziela)

"Ginny&Georgia 2" - drugi sezon wielkiego serialowego hitu z 2021 roku. W obsadzie drugiego sezonu zobaczymy m.in. Brianne Howey i Antonię Gentry jako Georgię i Ginny Miller, czyli serialowy duet matka-córka.

Opis: Jak żyć ze świadomością, że twoja matka jest morderczynią? Tego Ginny będzie musiała się nauczyć. Obarczona nową wiadomością, że Kenny - jej ojczym - nie zmarł z przyczyn naturalnych, Ginny musi teraz pogodzić się z faktem, że Georgia nie tylko zabiła, ale zabiła, by chronić Ginny. Georgia z drugiej strony wolałaby, że przeszłość pozostała przeszłością, w końcu ma ślub do zaplanowania! Ale jeśli chodzi o przeszłość Georgii, zabawne jest to, że nigdy nie pozostaje ona ukryta zbyt długo...

Premiera: 5 stycznia (czwartek)

