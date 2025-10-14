"The Adventures of Cliff Booth": co wiemy o filmie?

W "The Adventures of Cliff Booth" Brad Pitt powtórzy rolę, która przyniosła mu Oscara za występ w filmie "Pewnego razu... w Hollywood". Obok niego zobaczymy Carlę Gugino, Elizabeth Debicki, Scotta Caana i Yahyę Abdula-Mateena II.

Quentin Tarantino jest autorem scenariusza. Za reżyserię odpowiada David Fincher, a film powstaje dla Netfliksa. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że Booth będzie pracował jako fixer - człowiek od rozwiązywania trudnych sytuacji najważniejszych ludzi w Hollywood.

Prace na planie filmu rozpoczęły się pod koniec lipca tego roku. Pierwsze sceny zostały nakręcone na tle słynnego kina New Beverly w Los Angeles, które należy do Quentina Tarantino. Zdjęcia mają zakończyć się w grudniu.

Wielu fanów zastanawia się, czy w nadchodzącym filmie zobaczymy Leonardo DiCaprio w roli Ricka Daltona. Według World Of Reel, legendarny aktor wciąż nie wyraził zgody na występ. Ponoć Netflix oferuje mu gigantyczną kwotę w postaci trzech milionów dolarów. Warto zaznaczyć, że na planie spędziłby... jeden dzień.

"Pewnego razu... w Hollywood": oscarowy film Quentina Tarantino

"Pewnego razu... w Hollywood" było nostalgicznym spojrzeniem na Fabrykę Snów przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Tarantino skupiał się w niej na postaci przebrzmiałego aktora Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio), jego najlepszego kumpla, kaskadera Cliffa Bootha oraz jego sąsiadki Sharon Tate (Margot Robbie), wschodzącej gwiazdy kina oraz żony Romana Polańskiego (Rafał Zawierucha).

Otrzymał 10 nominacji do Oscara, w tym za produkcję roku, reżyserię, scenariusz oryginalny i główną rolę męską (DiCaprio). Zwyciężył w kategoriach aktor drugoplanowy (Pitt) i scenografia.

