Netflix: Polskie produkcje zwojują platformę? Cztery premiery w październiku!

"Hiacynt" to historia osadzona w Warszawie połowy lat 80. Jej głównym bohaterem jest młody milicjant Robert (grany przez Tomasza Ziętka), który wkrótce ma ożenić się z pracującą w archiwum MO Halinką (Ada Chlebicka). Chłopak pochodzi z dobrze sytuowanej rodziny. Jego ojciec (Marek Kalita) jest ważnym funkcjonariuszem, który bez trudu załatwia synowi miejsce w szkole oficerskiej i nagrodę za wzorową pracę. Choć Robert może być spokojny o swoją przyszłość, nie chce spocząć na laurach.



Gdy pewnego dnia trafia na ślad seryjnego mordercy gejów, pomimo niezadowolenia swoich przełożonych, postanawia drążyć sprawę. Aby mógł rozwikłać kryminalną zagadkę, musi poznać dokładnie miejscową społeczność homoseksualną. Idealnym kandydatem na informatora wydaje mu się poznany podczas akcji student Arek (Hubert Miłkowski), któremu przedstawił się jako były student z Krakowa. Wykorzystując ufność chłopaka, Robert dociera do jego przyjaciół. Poznawszy ich lepiej, zmienia swoje nastawienie wobec nich. Wtedy też odkrywa, że ktoś go śledzi.



Dla Piotra Domalewskiego "Hiacynt" jest pierwszym filmem zrealizowanym na podstawie scenariusza innego autora. Jak podkreślił podczas konferencji prasowej, tekst Marcina Ciastonia - nawiązujący do przeprowadzonej w latach 1985-87 milicyjnej akcji represji wobec osób LGBT - od razu wydał mu się dobrym materiałem na film. "Od jakiegoś czasu chciałem zrealizować scenariusz, którego sam nie napisałem, bo to jest zupełnie nowa przygoda. Robienie własnego scenariusza wiąże się z potwornym stresem. Proszę sobie wyobrazić, że jesteście gdzieś w Irlandii. Pada deszcz, grad, kręcimy jakąś scenę i widzicie tych sześćdziesięciu ludzi, którzy marzną. Nagle stwierdzacie, że może mogliście tę scenę wymyślić w jakimś ciepłym pomieszczeniu, bo to wy jako scenarzysta to zrobiliście. Od dawna marzyłem też, żeby w ramach przewietrzenia warsztatowego zająć się innym scenariuszem" - powiedział.

Na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni film otrzymał nagrodę za najlepszy scenariusz, jego autorem jest Marcin Ciastoń, a także nagrodę publiczności dla najdłużej oklaskiwanego filmu festiwalu.



Film "Hiacynt" trafi na Netfliksa już 13 października.

To nie koniec polskich produkcji, które już w październiku pojawią się na Netfiksie. 19 października w serwisie zawita także kryminalna "W jak morderstwo".



"W jak morderstwo" to trzymający w napięciu kryminał spod znaku Agaty Christie i komedia obyczajowa w jednym. Magda, która dawno porzuciła karierę na rzecz rodziny, mieszka w podwarszawskiej Podkowie Leśnej, Mieście-Ogrodzie. Pewnego wieczoru przypadkowo odkrywa w parku ciało zamordowanej kobiety. Denatka ma na szyi wisiorek w kształcie litery "W" - identyczny, jak ten należący do jej dawno zaginionej przyjaciółki, Weroniki.

W tle morderstwa przewijają się znane nazwiska biznesmena i kandydata na senatora. Oficjalne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora, dawny przyjaciel Magdy, kiedyś w niej zakochany. Ponieważ do tej pory jego największym wyzwaniem byli złodzieje rowerów, trup w parku zdecydowanie go przerasta. Magda, nałogowa czytelniczka kryminałów, rozpoczyna własne dochodzenie. Na tropie mordercy i rozwikłania zagadki ich ścieżki przetną się wielokrotnie. Na horyzoncie pojawi się również przystojny lekarz weterynarii, z własnymi planami wobec zaniedbywanej przez męża Magdy, a sprawa tajemniczej śmierci wyciągnie na światło dzienne niejeden niewygodny sekret mieszkańców uroczego miasteczka.



W październiku zobaczymy także kontynuację horroru pt. "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" oraz drugi sezon animacji dla dorosłych "Bogdan Boner: Egzorcysta".



Głównym bohaterem "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" jest Adaś (Mateusz Więcławek), młody, samotny, nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu. Ignorowany przez swoich kolegów oraz piękną i niezwykle pewną siebie Wanessę, nieśmiały chłopak szuka swojego miejsca na świecie. W sequelu poznamy również dalsze losy Zosi (Julia Wieniawa), która pokaże zupełnie nowe i zaskakujące oblicze.