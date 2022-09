Netfliksowe nowości

"Broad Peak" - 14 września

Już w najbliższych dniach w biblioteczce Netfliksa pojawi się kilka serialowych i filmowych nowości. Jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji jest z pewnością polski film - "Broad Peak". Już 14 września widzowie będą mogli zobaczyć filmową historię Macieja Berbeki, polskiego himalaisty i jednego z Lodowych Wojowników.

Produkcję, za którą odpowiada m.in. Leszek Dawid, realizowano prawie dwa lata. Pierwszy klaps na planie padł w 2018 roku, ostatni - w 2020. Kręcono w Pakistanie, Zakopanem, Warszawie, a Warunki na planie były niezwykle trudne. Twórcy podjęli się karkołomnego zadania - aby wiernie oddać realia tej historii zdecydowali się na realizację zdjęć w Karakorum. Sceny w górach kręcone były w bazie pod K2 i na Broad Peak na wysokości 5 tys. m n.p.m.

Reklama

"Broad Peak" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki - legendarnego polskiego himalaisty, należącego do grupy słynnych Lodowych Wojowników, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. 25 lat później polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi.



Wideo youtube

"Zaginięcie w Lørenskog" - 14 września

Już wkrótce na Netfliksie pojawi się także norweski serial kryminalny.

Opis: Gdy żona miliardera znika, norweska policja próbuje ustalić prawdę. Nie pomagają jej w tym natarczywi dziennikarze i fałszywi informatorzy. Serial oparty na faktach.

"Grzechy naszej matki" - 14 września

W kolejną środę na platformie pojawi się także dokument o prawdziwej zbrodni. Jakiej sprawie przyjrzą się twórcy?

Opis: Poszukiwania zaginionych dzieci Lori Vallow doprowadziły do odkrycia podejrzanych zgonów, nowego męża, który podzielał jej apokaliptyczne wizje, oraz morderstwa.

Oprócz wymienionych wyżej produkcji widzowie będą mogli zobaczyć jeszcze m.in. "Szkołę złamanych serc" - kultowy serial z 1994 roku (14 września), włoski dramat "Chłopcy z katolickiej szkoły" (14 września), komedię z Mayą Hawke - "Zróbmy zemstę" (16 września), czy dramat muzyczny "Kiedyś byłem sławny" (16 września).

Wideo youtube

Nowości w HBO Max

Wielka gratka czeka także użytkowników HBO Max. W nadchodzących dniach na widzów czeka moc nowości filmowych i serialowych. Co pojawi się na platformie?

"Licorice Pizza" - 11 września

"Licorice Pizza" to najnowszy film wybitnego Paula Thomasa Andersona, reżysera takich produkcji jak "Nić widmo", "Boogie Nights" czy "Mistrz". Historia toczy się na początku lat siedemdziesiątych w dobie wolności, eklektycznej mody i rewolucyjnej muzyki. Ukazane z ogromną czułością i sentymentem do epoki, szczenięce zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany i Gary’ego rozwija się na tle powstawania pierwszych filmowych mega produkcji w Fabryce Snów i wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości. Oprócz debiutujących Alany Haim i Coopera Hoffmana (syna nieodżałowanego Philipa Seymoura Hoffmana) w filmie występują również: Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits, John C. Reilly i Maya Rudolph.



Wideo "Licorice Pizza": Zwiastun PL

"Opowieści podręcznej. Sezon 5" - 15 września

W nowym sezonie June musi zmierzyć się z konsekwencjami zabicia komandora Waterforda. Stara się też na nowo zdefiniować swoją tożsamość i cel. Owdowiała Serena próbuje poprawić swoją pozycję w Toronto, gdy wpływy Gileadu rośną w Kanadzie. Komandor Lawrence współpracuje z Nickiem i Lydią, próbując zreformować Gilead i zdobyć władzę. June, Luke i Moira walczą z Gileadem na odległość, kontynuując misję ocalenia i ponownego spotkania się z Hannah.

Opowieść podręcznej opowiada o życiu w dystopijnym Gileadzie - totalitarnym świecie, który powstał na terenie dawnych Stanów Zjednoczonych. Offred (Elizabeth Moss), jedna z niewielu płodnych kobiet znanych w opresyjnej Republice Gilead jako Podręczne, walczy o przetrwanie sprowadzona do roli surogatki potężnego wpływowego Komandora i jego żony.

Zdjęcie "Opowieści podręcznej" / HBO / materiały prasowe

"Los Espookys" Sezon 2 - 16 września

Serial komediowy pokazujący perypetie miłośnika horrorów i jego znajomych, którzy mają niecodzienny pomysł na biznes.Meksykańska produkcja to propozycja dla miłośników czarnego humoru i popkulturowych inspiracji. W rolach głównych: Bernardo Velasco, Julio Torres, Cassandra Ciangherotti, Fred Armisen, Ana Fabrega.

Wideo youtube

Poza wymienionymi wyżej nowościami, widzowie będą mogli zobaczyć m.in. francuski dramat "Niespokojni" (11 września) oraz dramat "Supernova" - w rolach głównych znakomici: Colin Firth i Stanley Tucci (13 września).

Zobacz również:

"Broad Peak": Na zimno i bez emocji [recenzja]

Wenecja 2022. "Syn": Z depresją ci nie do twarzy [recenzja]