"Leave the World Behind": O czym opowiada nowy film Netfliksa?

Amanda i Clay potrzebują wytchnienia od życia w Nowym Jorku. Decydują się udać wraz z nastoletnim synem i córką do odległego zakątka Long Island, gdzie czeka na nich wynajęty na tydzień luksusowy letni dom. Czar tego wyjątkowego miejsca przerywa jednak tajemnicze pukanie do drzwi w środku nocy. To właściciele - ciemnoskóra para, Ruth i G.H., którzy przybyli, by przekazać małżeństwu hiobową wieść. Kobieta i mężczyzna twierdzą, że Nowy Jork ogarnęła ciemność. Nie działają telewizory i Internet, nie ma dostępu do telefonów komórkowych - cały świat nagle stanął w miejscu. Amanda i Clay po początkowej panice zaczynają zastanawiać się, czy uwierzyć w tę katastroficzną wizję. W domu na wsi, gdzie i tak pozbawieni byli wszelkich udogodnień, trudno zweryfikować przekazane im informacje - czytamy w oficjalnym opisie fabuły powieści Alama, jednej z ulubionych książek Baracka Obamy.

"Leave the World Behind": Obsada

W rolę Amandy wcieli się Julia Roberts, a Ethan Hawke zagra jej męża Claya. W rolach ich dzieci wystąpią Ryan Kiera Armstrong oraz Charlie Evans. Do obsady filmu "Leave the World Behind" dołączyła oprócz Hawke’a również Myha'la Herrold, która wcieli się w rolę córki bohatera granego przez Mahershalę Aliego.

Zdjęcie Ethan Hawke zagra głóną rolę w "Zeros and Ones"

Ethan Hawke: Napięty grafik aktora

Dla Ethana Hawke’a będzie to kolejny projekt w jego napiętym do granic możliwości grafiku. Aktora zobaczymy niedługo przynajmniej w trzech filmach. Będzie to "The Northman" Roberta Eggersa, horror "The Black Phone" na podstawie opowiadania syna Stephena Kinga oraz druga część kryminału "Na noże". Hawke gra też głównego złoczyńcę w serialu Marvela "Moon Knight", który na platformie streamingowej Disney+ pojawi się już w marcu.

Przełomem w karierze Myha'li Herrold była rola w serialu stacji HBO/BBC "Branża". Wciela się w nim w rolę ambitnej nowojorskiej dyrektorki banku. Wkrótce zobaczymy ją również w horrorze "Bodies Bodies Bodies".



