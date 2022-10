Netflix opublikował dane dotyczące najpopularniejszych filmów na platformie w minionym tygodniu (17-23.10), z których wynika, że "Akademia Dobra i Zła" jest najchętniej oglądaną produkcją anglojęzyczną.

"Akademia Dobra i Zła": O czym opowiada film?

Dwie najlepsze przyjaciółki z wioski Gavaldon — Sophie (Sophia Anne Caruso) i Agathę (Sofia Wylie) — łączy coś niezwykłego. Jasnowłosa Sophie marzy o ucieczce od ponurego życia i chce zostać księżniczką, a gustująca w mrocznych klimatach i wychowywana przez niekonwencjonalną matkę Agatha ma zadatki na prawdziwą wiedźmę. Pewnej nocy, pod krwistoczerwonym księżycem, potężna siła przenosi je do Akademii Dobra i Zła — gdzie zaczyna się prawdziwa historia każdej baśni.

Reklama

Jednak od początku coś jest nie tak. Sophie trafia do Akademii Zła prowadzonej przez urzekającą i kąśliwą lady Lesso ( Charlize Theron ), a Agatha do Akademii Dobra, której przewodzi pogodna i miła profesor Dovey ( Kerry Washington ). Lekcje z dziećmi Złej Czarownicy (Freya Parks), Kapitana Haka (Earl Cave) i czarującym synem Króla Artura (Jamie Flatters) to nie bajka, a w dodatku — jak twierdzi dyrektor Akademii ( Laurence Fishburne ) — tylko pocałunek prawdziwej miłości może zmienić zasady i przenieść dziewczyny do szkół zgodnych z ich przeznaczeniem. Jednak gdy na horyzoncie pojawia się w tajemniczy sposób powiązana z Sophie mroczna i niebezpieczna postać (Kit Young), która grozi zniszczeniem Akademii i całego świata, jedynym sposobem na szczęśliwe zakończenie jest przetrwanie tej życiowej baśni.

Zdjęcie "Akademia Dobra i Zła" / Netflix / materiały prasowe

Film "Akademia Dobra i Zła" na podstawie bestsellerowych książek Somana Chainaniego wyreżyserował Paul Feig . W rolach głównych wystąpili: Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone i Rachel Bloom oraz Kerry Washington i Charlize Theron.

W pozostałych rolach wystąpili: Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett, Ally Cubb, Rosie Graham, Joelle, Chinenye Ezeudu, Oliver Watson, Ali Khan, Myles Kamwendo i Misia Butler.

Wideo "Akademia Dobra i Zła": Oficjalny zwiastun

"Małżonka do wynajęcia" najpopularniejszym filmem nieanglojęzycznym

Warto wspomnieć także o filmie, który zajął pierwsze miejsce pod względem popularności pośród produkcji nieanglojęzycznych. W tej kategorii zwyciężyła "Małżonka do wynajęcia". O czym opowiada ta komedia romantyczna? To znana historia w nowej odsłonie.

Luiz (Caio Castro) jest trzydziestolatkiem, który nigdy nie nawiązał głębokich relacji z kobietą, nie licząc matki i trzech sióstr. Chcąc spełnić ostatnie życzenie matki i uniknąć utraty spadku, ów wieczny kawaler postanawia zatrudnić żonę na niby.

W obsadzie brazylijskiej produkcji znaleźli się: Caio Castro i Danielle Winits. W pozostałych rolach zobaczyć możemy: Bruna Louise, Thati Lopes, Polliana Aleixo, Mariana Xavier, Fafá Rennó, Danilo de Moura, Arthur Kohl.