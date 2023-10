"Światło, którego nie widać", premiera: 2 listopada

"Światło, którego nie widać" to miniserial oparty na powieści nagrodzonej Pulitzerem opowiadający historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure (Aria Mia Loberti) oraz jej ojca Daniela LeBlanca (Mark Ruffalo), którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą legendarny diament, aby nie wpadł w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo (Lars Eidinger) pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie.

Reklama

Wideo youtube

"Sześć stóp pod ziemią", premiera: 1 listopada

Fabuła serialu, który jest produkcją HBO, opiera się o wydarzenia, w których centrum jest zakład pogrzebowy. Prowadzi go rodzina Fisherów, których członkowie usiłują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po śmierci głowy rodziny.

"Polowanie na ćmy", premiera: 1 listopada

"Polowanie na ćmy" to opowieść o wstrząsających wydarzeniach, które toczyły się w Warszawie w 1905 roku. Fabuła przepełniona jest wątkami walki o przetrwanie, handlu ludźmi, bólu i nadziei. W tamtym czasie rosyjskie represje nasilały się, a w sercach Polaków coraz bardziej kiełkował sprzeciw i potrzeba zorganizowania zrywów niepodległościowych. Serial produkcji TVP.

"Niebieskooki samuraj", premiera: 3 listopada

"Ten prowokacyjny i urzekający wizualnie serial zanurza widza w świecie barwnych animacji dla dorosłych z domieszką akcji na żywo. Akcja "Niebieskookiego samuraja" rozgrywa się w Japonii okresu Edo i podąża za Mizu (głos podkłada Maya Erskine), mistrzynią miecza, która żyje w przebraniu, szukając wybawienia w zemście" - czytamy w oficjalnym opisie nowego anime, który na Netflix zadebiutuje 3 listopada.

Wideo youtube

"Krawiec", premiera 3. sezonu: 3 listopada

Produkcja Netfliksa bazuje na książce "Hayata Dön" autorstwa Gulseren Budayicioglu. Opowiada ona historię młodego krawca, który przejął biznes i majątek po dziadku. Krawiec skrywa jednak sekrety, których nie chce wypuszczać na światło dzienne. W międzyczasie poznaje on także Esvet - kobietę, która tak jak on posiada przykre wspomnienia z przeszłości.

Wideo youtube

"Sly", premiera: 3 listopada

Drugi po "Arnoldzie" serial dokumentalny poświęcony gwiazdorowi kina akcji. Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie: "Już od niemal 50 lat Sylvester Stallone dostarcza wspaniałej rozrywki milionom widzów, wcielając się w bohaterów kultowych serii takich, jak "Rocky", "Rambo" czy "Niezniszczalni". Ten retrospekcyjny dokument pokazuje mało znane oblicze nominowanego do Oscara aktora, scenarzysty, reżysera i producenta, zestawiając jego inspirującą historię z legendarnymi kreacjami aktorskimi, które powołał do życia".

W tygodniu 30 października - 5 listopada na platformę trafią również takie produkcje jak "Złodziejki", "Zamknięcie", "Marzec’68", "Professor Marston and the Wonder Women", "Ferry", "Hook", czy indonezyjska "Dziewczyna z papierosem".

Wideo youtube

Zobacz też:

"Zabójca": Brutalny thriller w listopadzie na Netflix. Mamy zwiastun

"Śnieżka": Premiera przesunięta! Jest również pierwsze zdjęcie z nowej wersji