Persoff zmarł we wtorek w nocy w centrum rehabilitacyjnym w kalifornijskim San Luis Obisp - syn aktora powiedział w rozmowie z portalem Hollywood Reporter

W "Pół żartem, pół serio" Billy'ego Wildera Persoffa oglądaliśmy w roli gangstera o ksywce Mały Bonaparte, w zrealizowanym cztery lata wcześniej "Na nabrzeżach" Elii Kazana zagrał taksówkarza w pamiętnej scenie między Marlonem Brando a Rodem Steigerem.

Reklama

"Pół żartem, pół serio" 1 / 10 Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Najważniejszą ekranową kreację stworzył w muzycznym dramacie Barbry Streisand "Yentl" , w którym wcielił się w ojca tytułowej bohaterki - młodej i niezwykle utalentowanej dziewczyny, która buntuje się przeciw ortodoksyjnej tradycji zabraniającej kobietom uczenia się. Barbra Streisand wybrała Persoffa do roli ojca z powodu żydowskiego pochodzenia aktora - przyszedł on na świat w Jerozolimie, do Stanów przeniósł się z rodziną jako 10-latek.

Wśród ekranowych ról Persoffa ważne miejsce zajmują serialowe produkcje - aktor pojawiał się m.in. w "Strefie mroku", "Nietykalnych" oraz "Mission: Impossible".

Aktora mogliśmy także oglądać m.in. w "Ostatnim kuszeniu Chrystusa" Martina Scorsese oraz komedii "Bliźniacy". Ostatnią rolą Persoffa pozostaje występ w filmie "4 Faces" z 1999 roku.

Aktor podjął wtedy decyzję o przejściu na zawodową emeryturę, koncentrując się na malarstwie.

"To było wspaniałe 60 lat, ale w tym momencie życia wolę rozwiązywać problemy na płótnie, starając się znaleźć piękno i esencję życia. Czuję się niezwykle szczęśliwy, mogąc kontynuować moje twórcze życie , tym razem bez napięcia, frustracji i konfliktów, które są nieodzowne przy aktorskiej karierze" - mówił w 1999 roku.

Zobacz również:

Alain Delon żegna się ze światem. Wzruszające słowa

Cary Fukanaga: Reżyser "Bonda" w Ukrainie. "To jest prawdziwe"

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej