Nakręcenie nowej wersji "Płatnego mordercy" to dla Johna Woo kolejny powrót do Hollywood, gdzie nakręcił m.in. takie filmy jak "Mission: Impossible 2" czy "Bez twarzy" . Największą popularność przyniosły mu jednak filmy kręcone w Hongkongu. Jego produkcjie takie jak "Byle do jutra", "Dzieci triady" czy wspomniany "Płatny zabójca" dały początek gatunkowi znanemu jako gun fu (termin łączący słowa "gun" i "kung-fu").

Remake "Płatnego zabójcy" zatytułowany "The Killer" powstaje dla studia Universal. Scenariusz napisał Brian Helgeland ("Tajemnice Los Angeles"). Film będzie miał premierę na platformie stramingowej Peacock.

Nathalie Emmanuel można było ostatnio oglądać w horrorze "Zaproszenie". W maju do kin trafi dziesiąta odsłona serii "Szybcy i wściekli" z jej udziałem. Wcześniej, bo już 31 marca, premierę będzie miał drugi sezon serialu "Die Hart", w którym Emmanuel wystąpiła u boku Kevina Harta i Johna Travolty. Obecnie aktorka pracuje na planie najnowszego filmu Francisa Forda Coppoli zatytułowanego "Megaopolis" .