Diane Kruger i Norman Reedus są w szczęśliwym związku od 2016 roku. Para poznała się na planie filmu "Sky". Choć gwiazda "Bękartów wojny" i "Troi" była wtedy jeszcze związana z Joshuą Jacksonem , zaledwie kilka miesięcy po premierze wspomnianej produkcji świat obiegła informacja o ich rozstaniu. Kruger i Reedus zadebiutowali na czerwonym dywanie w styczniu 2018 roku, pojawiając się razem na gali wręczenia Złotych Globów, a już w listopadzie urodziło im się dziecko. Pod koniec sierpnia zeszłego roku gwiazdorska para podjęła decyzję o zaręczynach.

Choć zakochani konsekwentnie unikają ujawniania prasie intymnych szczegółów ze swojego życia, Kruger postanowiła właśnie zrobić wyjątek. Goszcząc w programie "Jimmy Kimmel Live!", aktorka zdradziła, że jej partner ma skłonność do zakupoholizmu. Reedus decyzje podejmuje zwykle pod wpływem impulsu - nawet jeśli chodzi o sprawę tak poważną i wymagającą namysłu, jak zakup domu.



"Pewnego dnia przejeżdżaliśmy obok domu, który był na sprzedaż. Norman podrzucił mnie na próbę do serialu 'Swimming with Sharks'. Po kilku minutach zobaczyłam, że mam od niego 50 nowych wiadomości: 'Kocham ten dom', 'Tu jest wspaniale, zostanę jeszcze godzinę', 'Może się przeprowadzimy? Co o tym myślisz?', 'Wiesz co, złożyłem ofertę. Jest nasz'. To był doprawdy piękny dom. Nie chcę narzekać, ale mieszkaliśmy wtedy w Nowym Jorku. A on po prostu kupił dom w Kalifornii, bez mojej zgody" - zdradziła Kruger.

Imponującą nieruchomość z czterema sypialniami znajdującą się w Hollywood Hills, Reedus nabył w marcu 2020 roku za 8,25 mln dolarów. Rezydencja z widokiem na słynną dzielnicę Sunset Street ponownie trafiła na rynek już w czerwcu 2021 roku. Parze udało się sprzedać dom z zyskiem - zainkasowali za niego wówczas 8,9 mln dolarów. Zapytana o to, czy jej narzeczonemu często zdarza się dokonywać nieprzemyślanych zakupów, Kruger przyznała, że robi to wręcz notorycznie.



"Nazywam go szalonym nocnym zakupoholikiem, bo najdziwniejsze przedmioty kupuje właśnie nocą. Są to np. dziwaczne kulki do masażu stóp, kolejne szczoteczki do zębów, których nie potrzebujemy, dziewięć motocykli" - wyjawiła aktorka.

