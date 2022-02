"Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie miejscem dla wszystkich miłośników kina. Już pod koniec 2023 zaprosimy do zupełnie odmienionego budynku EC1, a nasze propozycje uzupełnią bogatą ofertę kulturalną Łodzi. Skala tych przedsięwzięć, ogólnopolscy partnerzy już obecnie prowadzonych projektów, możliwość spojrzenia na kino z perspektywy twórców sprawiają, że całe ulokowane w sercu miasta przedsięwzięcie ma pionierski i jednocześnie ponadlokalny charakter" - podkreślił dyrektor NCKF Rafał Syska.



Jak podał na konferencji prasowej w poniedziałek, we wschodnim obiekcie EC1 powstaną trzy przestrzenie wystawiennicze - z czego dwie zostaną uruchomione w pierwszej kolejności, trzy sale kinowe i sześć przestrzeni edukacyjnych wyposażonych w unikatowy sprzęt audiowizualny i aplikacyjny. Będą to m.in. pracownie digitalizacji, mini studio telewizyjne, studio dźwięku i hala efektów specjalnych wraz z systemem motion capture.



"Sprzęt będzie używany zarówno przez amatorów, którzy będą chcieli uczyć się filmu, jak i profesjonalistów, którzy będą mogli wykorzystać go do aktywności artystycznej" - zaznaczył Syska.

Trzy wystawy w Narodowym Centrum Kultury Filmowej

Obecnie kończą się prace budowlane dostosowujące siedzibę NCKF do potrzeb wystawy "Kino Polonia", opowiadającej o historii kinematografii na ziemiach polskich. Na ekspozycję, która jest już w budowie, złoży się prawie tysiąc obiektów oryginalnych, m.in. kamery, projektory, rekwizyty filmowe, plakaty autorstwa najwybitniejszych polskich artystów, scenariusze i pamiątki związane z kulturą filmową, kasety wideo i książki. Powstanie też ponad 50 stanowisk interaktywnych umożliwiających zwiedzającym pogłębienie wiedzy o polskiej kinematografii i tyle samo projekcji filmowych o najwybitniejszych rodzimych twórcach, najważniejszych zjawiskach i najwspanialszych filmach.



Podpisano już także umowę na prace budowlane adaptujące kompleks na potrzeby drugiej wystawy stałej "Materia Kina" oraz na kompleks trzech sal kinowych. Wystawa będzie prowadzić zwiedzających przez wszystkie etapy realizacji filmu - od fazy scenariusza, przez plan zdjęciowy aż po premierę; zwiedzający wcieli się w producenta lub reżysera filmowego. Sale kinowe, z których największa będzie posiadać projektor DCP oraz analogowy i pomieści 200 foteli, staną się siedzibą dla kina art-house'owego. Przetargi na wyposażenie obu przestrzeni będą ogłoszone jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Jednocześnie zespół NCKF - m.in. w już dostępnych przestrzeniach EC1 - realizować będzie działania w ramach programu Łódź Miasto Filmu UNESCO. Najbliższym będzie wystawa czasowa "Architektura Kina", której otwarcie ma nastąpić w kwietniu. Pokaże ona, jak ewoluowały sposoby projektowania sal i budynków kinowych w okresie powojennego modernizmu, jaka była społeczna i polityczna rola kin i przyczyny upadku kin studyjnych po transformacji ustrojowej.



Latem odbędzie się premiera pierwszej trasy Szlaku Łodzi Filmowej - "Łódź Oscarowa", a jesienią, we współpracy z partnerskim Miastem Filmu UNESCO Poczdamem, planowane jest duże wydarzenie poświęcone twórczyniom filmowym, z udziałem reżyserek Agnieszki Holland i Margarethe von Trotta, połączone z projekcjami filmów.



Z okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego Kawalerowicza NCKF wyda książkę o reżyserze, inaugurując ogólnopolski rok poświęcony temu twórcy. W kooperacji z Narodową Galerią Sztuki Zachęta powstanie Artbook, podsumowujący twórczość znanego łódzkiego reżysera Mariusza Wilczyńskiego .

