Dla twórcy "Thelmy i Louise" i gwiazdora "Mistrza" "Napoleon" jest pierwszym wspólnym filmem od czasu "Gladiatora" z 2000 roku. W rozmowie z "Deadline" Scott chwalił aktora za jego rolę w "Jokerze".

"Zwalił mnie z nóg" - przyznał reżyser "Marsjanina". "Nie podobało mi się, jak film celebruje przemoc, ale Joaquin był nadzwyczajny. Uważałem, że będzie niesamowitym nabytkiem, także w sensie komercyjnym. Do roli [Napoleona] przymierzałem tylko dwóch aktorów". Scott nie zdradził, kto był jego drugim wyborem.

Reżyser był zadowolony, że miał znów okazję pracować z Phoenixem. Przyznał także, że zawsze współczuł jego postaci w "Gladiatorze". Według niego zachowanie nikczemnego cesarza Kommodusa wynikało z odrzucenia przez jego ojca.

Scott zaznaczył także, że nakręcił "Napoleona" w zaledwie 62 dni. "Zwykle taki film potrzebuje przynajmniej 110 dni zdjęciowych. Lata temu odkryłem, że osiem kamer to osiem razy szybsza praca. Każdy pion produkcji musi się dostosować do mojego tempa" - tłumaczył prędkość realizacji, z której słynie od lat.

"Znany walijski aktor powiedział mi kiedyś: 'Kocham to, co robisz, bo robisz to tak szybko'. Musisz znać geometrię sceny. Jeśli tego nie wiesz, minie piętnasta, zanim zaczniesz pierwsze ujęcie" - kontynuował reżyser.

Twórca "Gladiatora" chwalił także chemię między Phoenixem i Vanessą Kirby, która wcieliła się w Józefinę, żonę Napoleona. "Jest między nimi rodzaj intymności, którego nie można udawać. Vanessa ma pewną szczególną cechę: jest bardzo inteligentna. Józefina jako postać była kobietą skupioną na przetrwaniu — inteligentną i manipulującą. Są momenty, w których dwójka aktorów improwizowała i to była magia. Razem byli niesamowici".

"Napoleon" wejdzie do polskich kin 24 listopada 2023 roku.