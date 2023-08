"Napoleon": Joaquin Phoenix spoliczkował Vanessę Kirby. Chcieli się zaskoczyć

W rozmowie z magazynem "Empire" Phoenix i Kirby przyznali, że zgodzili się na nieznajdujące się w scenariuszu kontakty fizyczne, by lepiej oddać sprzeczne uczucia targające ich postaciami.

"[Kirby] Powiedziała: 'Słuchaj, cokolwiek chcesz, możesz to zrobić'. Ja na to: 'Ty też'. Powiedziała: 'Możesz mnie spoliczkować, możesz mnie chwycić, możesz mnie przyciągnąć do siebie, możesz mnie pocałować, cokolwiek'" - wyjawił Phoenix.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Napoleon" [trailer] materiały prasowe

Aktor przyznał, że razem ze swoją filmową partnerką chcieli się nawzajem zaskakiwać, by stworzyć jak najwięcej "nowych" momentów i tym samym odejść od typowego filmu historycznego.

Jedna z takich chwil pojawiła się, gdy kręcono sceny rozwodu małżeństwa. Jak wyjawiła Kirby, aktorzy używali słów zapisanych w protokołach. Wtedy Phoenix zaczął improwizować i w pewnym momencie spoliczkował ją. "Zachęcaliśmy się, wręcz żądaliśmy od siebie, by się nawzajem testować, by się szokować" - tłumaczyła.

Instagram Post Rozwiń

Aktorka nie ma więc nic za złe Phoneixowi. Dla niej wyżej wymieniona sytuacja była dowodem na pełne zaufanie, jakim się obdarzyli podczas pracy nad "Napoleonem". Dzięki niemu mogli dotrzeć do "najmroczniejszych miejsc w portretowaniu skazanego na porażkę małżeństwa".

"To wspaniałe, gdy możesz powiedzieć o swoim partnerze kreatywnym: 'Czuję się bezpieczna, jestem z tobą'" - mówiła aktorka.

"Napoleon" wejdzie do kin 22 listopada 2023 roku. Później trafi on na platformę streamingową Apple+.