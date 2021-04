Naomi Watts zagra główną rolę w remake'u "Widzę, widzę"

Dwukrotnie nominowana do Oscara Naomi Watts wkrótce pojawi się na planie kolejnego filmu. Będzie to produkowany przez Amazon Studios amerykański remake austriackiego thrillera psychologicznego "Widzę, widzę". Od chwili premiery w 2014 roku film wyreżyserowany przez Severina Fialę i Veronikę Franz zdążył zdobyć wśród widzów miano kultowego. Był też austriackim kandydatem do Oscara.

Naomi Watts /Karwai Tang /Getty Images

Twórcy oryginalnego filmu pełnić będą role producentów wykonawczych jego remake'u. Reżyserią zajmie się Matt Sobel ("Zabierz mnie nad rzekę"), a autorem scenariusza jest Kyle Warren (serialowy remake "Zabójczej broni").



Bohaterami filmu "Widzę, widzę" są dwaj bliźniacy, którzy mieszkają z matką w nowoczesnym domu na odludziu. Po przebyciu pewnego zabiegu, matka wraca do domu z twarzą ukrytą pod bandażami. Ponieważ jej zachowanie jest co najmniej dziwne, bliźniacy zaczynają podejrzewać, że osoba, która wróciła do ich domu, to obca osoba. Ich podejrzenia są coraz mocniejsze i prowadzą do nieoczekiwanych i tragicznych konsekwencji.

"Moimi ulubionymi filmami są te, które zapraszają widza do znalezienia się w samym środku podróży ich bohatera. W naszej wersji +Widzę, widzę+ strach przed porzuceniem - i uświadomienie sobie strasznej rzeczy, że nasi bliscy wcale nie są tacy, jakimi się nam wydają - tworzy wciągający koszmar pełen emocjonalnych sensacji. Nie mogę się doczekać, aż rozpocznę tworzenie tej trzymającej za serce opowieści z niezrównaną Naomi Watts" - powiedział o projekcie Matt Sobel.

Na premierę czeka już inny film z Naomi Watts w roli głównej. To dramat "This Is the Night", w którym zagrała u boku Franka Grillo i Bobby'ego Cannavale'a. Aktorkę zobaczymy też w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta zatytułowanym "Infinite Storm" oraz w thrillerze Phillipa Noyce’a "Lakewood". Rola w remake'u "Widzę, widzę" nie będzie pierwszym w karierze Watts występem w nowej wersji austriackiego hitu. W 2007 roku zagrała w filmie "Funny Games", który wyreżyserował Michael Haneke.