Nakręcili za grosze, zarobili miliony. Znów im się uda?

"Puchatek: Krew i miód 2"

"Puchatek: Krew i miód" to horror, nad którym prace rozpoczęły się, gdy postaci stworzone przez A.A. Milne'a trafiły do domeny publicznej. Kubuś i Prosiaczek zostali przedstawieni w nim jako dwaj zbrodniarze, którzy za cel obrali sobie dorosłego Krzysia i grupę studentek odwiedzających Stumilowy Las. Film w reżyserii Rhysa Frake'a-Waterfielda kosztował zaledwie 50 tysięcy dolarów. Do amerykańskich kin wszedł w styczniu 2023 roku. Zarobił ponad pięć milionów i spotkał się ze skrajnie negatywnymi recenzjami. Wyróżniono go także pięcioma Złotymi Malinami: za najgorszą produkcję roku, reżyserię, scenariusz, ekranowy duet oraz prequel, sequel lub remake.

Reklama

Sukces finansowy sprawił jednak, że film doczekał się kontynuacji. "Puchatek: Krew i miód 2" pod koniec marca wszedł na ekrany amerykańskich kin i zebrał średnie recenzje (co stanowi ogromny skok jakościowy względem pierwszej części). O tym, czy rzeczywiście jest lepszy niż "jedynka", polscy widzowie przekonają się już w piątek.



Pięć miesięcy po dramatycznych wydarzeniach w Stumilowym Lesie, Krzyś próbuje wrócić do normalnego życia. Policja szuka domniemanych winnych w miejscu zbrodni, ale większość okolicznych mieszkańców uważa Krzysia za prawdziwego sprawcę. Tymczasem chłopak podczas terapii wraca do wydarzeń z przeszłości, gdy podczas jego piątych urodzin uprowadzona została grupa dzieci wraz jego bratem bliźniakiem. Ukryty w głębi Stumilowego Lasu Puchatek wciąż pragnie zemsty. Wraz z nowymi, przerażającymi kompanami chce zgładzić nie tylko Krzysia, ale wszystkich pozostałych przy życiu uczestników urodzinowego przyjęcia sprzed lat.

"Jedno życie"

Dramat biograficzny "Jedno życie" oparty jest na prawdziwej historii. Opowiada o Nicholasie Wintonie, który tuż przed wybuchem II wojny światowej uratował 669 żydowskich dzieci. W główną rolę wcielił się dwukrotny laureat Oscara, wybitny brytyjski aktor Anthony Hopkins . Na ekranie partnerują mu m.in. Helena Bonham Carter, Lena Olin i Jonathan Pryce. Film, który wyreżyserował specjalista od seriali James Hawes , oparty został na książce Barbary Winton, czyli córki Nicholasa Wintona.



Jest rok 1938, gdy młody Brytyjczyk Nicholas Winton podczas wizyty w Pradze odkrywa, że tysiące rodzin zbiegłych przed hitlerowcami z Niemiec i Austrii, żyją tu w dramatycznych warunkach, często bez dachu nad głową i żywności. Niemiecka inwazja na Czechosłowację jest kwestią najbliższych tygodni, a wtedy los uchodźców będzie już przesądzony. Nicholas postanawia zrobić wszystko, co w jego mocy by ocalić jak najwięcej potrzebujących.

Wraz z grupą współpracowników organizuje transporty dzieci, które podążają z Pragi do Anglii w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Jak wiele istnień uda się ocalić zanim granice zostaną zamknięte? Po pięćdziesięciu latach Nicholas wciąż wraca wspomnieniami do tamtych dni, zadając sobie pytania o los ocalonych i obwiniając się za to, że nie udało mu się ocalić wszystkich. Tymczasem niespodziewanie los dopisze poruszający epilog do tej historii.

"Smak wolności"

"Smak wolności" to kulinarna opowieść o miłości i przepyszna filmowa wizyta we Lwowie, która z miejsca podbiła serca ukraińskich widzów oraz stała się przebojem tamtejszych kin.

Młoda dziewczyna, kucharka Waria, traci pracę, ponieważ nikt nie chce jeść jej wykwintnych potraw w przydrożnej, prowincjonalnej kawiarni. Miła, energiczna, dowcipna, decyduje się uciec do dużego miasta, aby pokazać, że jest w stanie zostać szefową kuchni w restauracji na wysokim poziomie. W pracy pomaga jej książka autorstwa Olgi Franko - ukraińskiej autorki bestsellerowych książek kucharskich.

"Wolni. Podróż do wnętrza"

Co sprawia, że w XXI wieku tysiące kobiet i mężczyzn postanawia porzucić kolorowy, pełen wygód świat i na całe życie zamknąć się w surowych murach klasztoru? Czy to jedynie poświęcenie w imię bezgranicznej miłości do Boga lub ucieczka przed problemami świata? A może potrzeba spokoju i harmonii, której nie daje skomplikowana rzeczywistość? W czym dla mnicha lepsza jest kontemplacja od życia rodzinnego i kariery zawodowej? "Wolni. Podróż do wnętrza" to zaproszenie do doświadczenia pięknego, kojącego przeżycia i zastanowienia się nad tym, jak odszukać siebie. To sielskie obrazy przyrody, codziennej pracy, szukania sensu oraz prawdziwej radości i wolności.



Twórcy filmu, dzięki szczególnym okolicznościom, wyjątkowo otrzymali dostęp do dwunastu zamkniętych na co dzień klasztorów. Żaden dokumentalista wcześniej nie miał możliwości tak blisko i dogłębnie przyjrzeć się kontemplacyjnemu życiu mniszek i mnichów i wysłuchać tak szczerych świadectw ich życia. To spotkanie świata powołanych ze światem tęskniącym za Bogiem. "Wolni. Podróż do wnętrza" zabiera widza w hipnotyzującą podróż do enklaw ciszy i modlitwy, ale nade wszystko w podróż do wnętrza ludzkiej duszy. Ile refleksji nad własnym życiem wzbudzi przyjrzenie się tym, którzy żyją zupełnie inaczej? Odpowiedź z pewnością zaskoczy.

"Garfield"

Tytułowy bohater komediowej animacji "Garfield" jest chyba najbardziej znanym kotem na świecie. Jest leniuchem, który uwielbia lasagne i nie cierpi poniedziałków. Po nieoczekiwanym spotkaniu ze swoim dawno zaginionym ojcem - niechlujnym ulicznym kotem Vicem - Garfield i jego psi przyjaciel Odie zmuszeni są porzucić swoje doskonałe leniwe życie i dołączyć do Vica w zabawnym napadzie.



"Haikyu!! The Dumpster Battle"