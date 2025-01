Najwspanialsza animacja ostatnich lat! Wychodzą z kina z łzami w oczach

"Flow": reżyser zdradza sekrety animacji Interii

Gints Zilbalodis, na łamach Interii zdradził sekrety zza kulis swojego filmu Jakubowi Izdebskiemu. Dlaczego we "Flow" nie pada ani jedno słowo?

"Myślę, że siła naszego filmu bierze się właśnie z ich braku. Dzięki temu mogliśmy skupić się na prawdziwych emocjach. Nie musieliśmy ich wyjaśniać słowami. Wystarczyło je pokazać poprzez zachowanie postaci. To mój ulubiony rodzaj narracji. Aktorzy mówiący o tym, jak się czują, często wypadają płytko i nudno. Natomiast poprzez działania postaci, ludzkich lub nie, rozumiemy ich charakter i prawdziwe intencje. Zrobienie filmu bez dialogów to dobre ćwiczenie lub wyzwanie dla każdego filmowca. Zmusza to do niekonwencjonalnego myślenia. W wypadku "Flow" od początku chcieliśmy, by nasi bohaterowie zachowywali się jak prawdziwe zwierzęta. Z tego powodu nie opowiadają dowcipów i przez większość czasu nie myślą jak ludzie. Od dawna nie widziałem czegoś takiego w filmie pełnometrażowym" - powiedział Jakubowi Izdebskiemu reżyser.

Reklama

"Flow": o czym opowiada film?

"Gdy tajemnicza powódź pochłania znany kotu świat, jedynym schronieniem przed wielką falą staje się stara, drewniana łódź. Szansę na przetrwanie znajdują w niej również inni - kapibara, ptak, lemur i pies - wśród których kocia natura i niezależność są wystawiane na próbę" - dowiadujemy się z informacji prasowej. "Bohaterowie animacji muszą sprostać kolejnym wyzwaniom, przemierzając kolejne krajobrazy. W podróży przejdą poważne zmiany i odkryją, co tak naprawdę jest ważne" - czytamy.

Zobacz też: Reżyser "Flow" specjalnie dla Interii. "To film o współpracy i budowaniu zaufania"