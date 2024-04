Największy polski hit kinowy w końcu zobaczymy w domu. Kiedy premiera?

"Akademia Pana Kleksa": W kinach biła rekordy

"Akademia Pana Kleksa" to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Jana Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. XX wieku. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga - profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę...



W rolę Ambrożego Kleksa wcielił się Tomasz Kot . Piotr Fronczewski , który zagrał tę postać w produkcji Krzysztofa Gradowskiego, także pojawił się w filmie - jako doktor Paj-Chi-Wo. Filmową Adą Niezgódką została Antonina Litwiniak . W obsadzie znaleźli się również: Sebastian Stankiewicz , Agnieszka Grochowska i Danuta Stenka . Reżyserem nowego "Kleksa" jest Maciej Kawulski . Za scenariusz odpowiadają Krzysztof Gureczny i Agnieszka Kruk.



Produkcja od samego początku obecności w polskich kinach biła rekordy oglądalności. Już na pokazach przedpremierowych zobaczyło ją aż 438 tysięcy widzów. W historii rodzimego box office'u żaden obraz nie mógł się pochwalić dotąd takimi liczbami.

Ogółem film obejrzało ponad dwa miliony widzów. Od czasów pandemii żadnej rodzimej produkcji nie udało się przekroczyć tej magicznej bariery.



"Akademia Pana Kleksa" zbierała jednak mieszane opinie krytyków. Nasz recenzent Marcin Radomski miał do niej kilka uwag. "Zastosowana w filmie estetyka wydała mi się stylistycznie niespójna, podobnie jak niezborna była dla mnie sama akcja, przeskakująca z jednego poziomu na inny - niwecząc przy tym to, co w fantasy jest istotne: suspens. Przerost formy nad treścią. Brakuje całego fantastycznego sztafażu, słownej przewrotności i niewydarzonej menażerii przeróżnych postaci" - przekonywał.

"Akademia Pana Kleksa" na Netfliksie

Pięć miesięcy po kinowej premierze "Akademia Pana Kleksa" trafi do streamingu. Podobnie jak inne produkcje dystrybutora Next Film wzbogaci ofertę Netfliksa. Jej premiera zaplanowana została na 8 maja.