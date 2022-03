Śluby gwiazd Hollywood zawsze budzą ogromne zainteresowanie. Były jednak takie uroczystości, które przeszły do historii z zupełnie innych powodów...

Julia Roberts: Uciekająca panna młoda

Niewielu wie, że kiedy Julia Roberts tworzyła swoją kultową rolę w filmie "Uciekająca panna młoda", miała już pewne doświadczenie. W 1990 roku gwiazda planowała ślub z aktorem Kieferem Sutherlandem. Jednak tuż przed ceremonią zerwała zaręczyny. Powodem decyzji miało być to, że paparazzi przyłapali jej ówczesnego narzeczonego w klubie ze striptizem. Później okazało się jednak, że Roberts zakochała się w przyjacielu Sutherlanda, Jasonie Patricku.

Zdjęcie Kiefer Sutherland i Julia Roberts / Steve Granitz/WireImage / Getty Images

Sarah Jessica Parker: Nietypowa stylizacja

Ślubna kreacja, którą Sarah Jessica Parker wybrała na ten wyjątkowy dzień, wywołała medialny skandal. Gwiazda postawiła na suknię w kolorze czarnym, który zwykle kojarzy się z pogrzebami. Tym samym zapisała się w historii jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych panien młodych.

Pamela Anderson: Ślub w bikini

Pamela Anderson postawiła na nietypową celebrację po ślubie z Kidem Rockiem, którą urządziła na jachcie. W tracie imprezy gwiazda bawiła się w białym kostiumie kąpielowym i... kapitańskiej czapce. Tę ślubną stylizacją z pewnością także można zaliczyć do najoryginalniejszych w historii.

Gwiazda zresztą już sześć razy stawała na ślubnym kobiercu. Jej piąty ślub wiązał się z licznymi kontrowersjami. Miało do niego dojść w styczniu 2020 roku, Anderson wyszła wtedy za mąż za producenta filmowego Jona Petersa.

Jednak już dwanaście dni po rzekomym ślubie aktorka oświadczyła, że był on nieważny i tak naprawdę nie jest mężatką. Para ostatecznie rozstała się w lutym 2020 roku. Rozżalony Peters w mediach podkreślał, że czuje się wykorzystany. - Porzuciłem wszystko dla Pam. Miała prawie 200 tysięcy dolarów długów i żadnych perspektyw, by to spłacić, więc ja to zrobiłem. I tak mi się odwdzięczyła. Nie ma większego głupca, niż stary głupiec - powiedział w jednym z wywiadów.

Elizabeth Taylor: Doświadczona w boju

Elizabeth Tylor to gwiazda, o której zdecydowanie należy wspomnieć w tym kontekście. Warto na wstępnie zaznaczyć, że aktorka osiem razy stawała na ślubnym kobiercu, a Richardowi Burtonowi przysięgała nawet dwukrotnie.

Nic więc dziwnego, że do historii przeszły także jej ślubne kreacje. Kiedy wychodziła za mąż po raz pierwszy, miała zaledwie 18 lat - wtedy postawiła na tradycyjną, długą suknię od Helen Rose (w 2013 roku kreacja została wylicytowana na aukcji za przeszło 187 tysięcy dolarów).

Zdjęcie Ślub Elizabeth Taylor i Conrada Hiltona Jr. / Bettmann / Contributor / Getty Images

Do historii przeszły także mniej oczywiste kreacje ślubne Elizabeth Tylor. Należy do nich z pewnością suknia, którą założyła do ślubu ze swoim czwartym mężem, Eddiem Fisherem. Postawiła na elegancką suknię w kolorze butelkowej zieleni. Ceremonia odbyła się w Las Vegas.

Zdjęcie Elizabeth Taylor i Ediie Fisher / Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images / Getty Images

Także na pierwszy ślub z Richardem Burtonem w Montrealu włożyła krótką żółtą szyfonową sukienkę z długimi rękawami, a we włosy wpięte miała konwalie.

Zdjęcie Elizabeth Taylor i Richard Burton / William Lovelace/Evening Standard/Getty Images / Getty Images

