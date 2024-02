Najważniejsze filmy Netfliksa na 2024 rok. Od dramatu do sensacji i widowiska science fiction

"His Three Daughters"

"His Three Daughters" to dramat o skomplikowanych relacjach rodzinnych w gwiazdorskiej obsadzie. W tytułowe role trzech sióstr wcielą się Carrie Coon, Elizabeth Olsen i Natasha Lyonne. Kiedy ojciec bohaterek podupada na zdrowiu, one muszą znaleźć sposób, żeby się... dogadać.

Reklama

"Mocny temat"

"Mocny temat" zapowiada się na jeden z najbardziej interesujących dramatów Netfliksa w tym roku. W brytyjskiej produkcji, która ukaże kulisy sławnego wywiadu księcia Andrzeja dla Newsnight, wystąpią Gillian Anderson, Keeley Hawes, Billie Piper oraz Rufus Sewell.

Jak informuje serwis Radio Times, film ma przedstawić historię kobiet, które nie poddały się i przełamując opory establishmentu doprowadziły do emisji wywiadu, który doprowadził do upadku księcia Andrzeja.

"Lonely Planet"

W "Lonely Planet" zmagająca się z brakiem weny pisarka (Laura Dern) przybywa do luksusowego ośrodka w Maroko. Jej życie zmienia się diametralnie, kiedy poznaje młodszego mężczyznę (Liam Hemsworth), a ich z początku przyjacielska relacja przeradza się w romans.

"Dama"

Millie Bobby Brown zagra główną rolę w filmie "Dama", a jej bohaterka, mówiąc krótko - będzie miała przekichane. Kiedy dziewczyna zgadza się poślubić księcia, okazuje się, że rodzina królewska nie ma zamiaru powitać jej w swoich progach. Zamiast tego - chcą złożyć ją w ofierze, aby spłacić starożytny dług. Teraz bohaterka musi nie tylko wydostać się z jamy, ale i poradzić z ziejącym ogniem smokiem.

Na ekranie Millie Bobby Brown partnerują: Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, with Angela Bassett oraz Robin Wright.

Premiera: 8 marca

"Atlas"

Atlas Shepherd (w tej roli Jennifer Lopez), zdolna analityczka danych, nie ufa za bardzo sztucznej inteligencji. Jednak kiedy kobieta dołącza do niebezpiecznej misji, aby złapać zbuntowanego robota, jedyną nadzieją na przetrwanie może być zaufanie właśnie jemu.

"Atlas" to kolejny akcyjniak Netfliksa z Jennifer Lopez w roli głównej. U jej boku wystąpią m.in. Simu Liu ("Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"), Sterling K. Brown (aktor nominowany w tym roku do Oscara za rolę w filmie "American Fiction"), Mark Strong oraz znana z "Dawno, dawno temu" i "Prawnika z lincolna" Lana Parilla.

"Back in Action"

Kolejny film akcji, jaki trafi na platformę w tym roku to "Back in Action". To opowieść o dwójce byłych agentów CIA, którzy opuścili Agencję, aby założyć rodzinę i cieszyć się spokojnym życiem z dala od niebezpieczeństw. Jednak po latach zostają z powrotem wciągnięci w świat szpiegów oraz kłamstw.

Główne role w produkcji grają Jamie Foxx, Cameron Diaz, Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott.

Wideo youtube

"Gliniarz z Beverly Hills: Axel F"

3 lipca na ekrany powróci detektyw Axel Foley (Eddie Murphy). Kiedy jego córka znajdzie się w niebezpieczeństwie, bohater wzywa na pomoc dawnych przyjaciół - Billy’ego Rosewooda oraz Johna Taggarta. Życie komplikuje mu jednak nowy partner - w tej roli zobaczymy Josepha Gordona-Levitta. W nowej odsłonie kultowej filmowej serii znalazł się także Kevin Bacon.

"It's What's Inside"

"It’s What’s Inside" to film, którego producentem jest nominowany w tym roku za świetną rolę w filmie "Rustin" Colman Domingo ("Fear the Walking Dead"), a w jednej z głównych ról występuje Alycia Debnam-Carey, przyjaciółka Colmana z wyżej wymienionej produkcji.

Fabuła horroru "It’s What’s Inside" osnuta jest wokół losów uczestników przedweselnej zabawy. Wszystko układa się fantastycznie do momentu, kiedy ma imprezę wpada dawno niewidziany przyjaciel... z tajemniczą walizką. W krótkim czasie wspaniała noc zamienia się w koszmar.

Zdjęcie "Dama": Millie Bobby Brown / Netflix

"Rebel Moon - część 2: Zadająca rany"

19 kwietnia 2024 roku na Netflix zadebiutuje druga część widowiska Zacka Snydera. W "Zadającej rany" Kora (Sofia Boutella) oraz pozostali przy życiu wojownicy przygotowują się do kolejnej walki i gotowi są poświęcić wszystko, aby zwyciężyć w konfrontacji z Macierzą.

"Astronauta"

1 marca na Netflix zadebiutuje "Astronauta" - film na podstawie powieści Johana Rencka "Spaceman of Bohemia". Jak głosi oficjalny opis produkcji: "W szóstym miesiącu samotnej misji badawczej na kraniec Układu Słonecznego astronauta Jakub (Adam Sandler) orientuje się, że po powrocie na Ziemię jego małżeństwo może się rozpaść. Za wszelką cenę próbuje więc naprawić relację z żoną, Lenką (Carey Mulligan), w czym pomaga mu tajemnicze stworzenie z początku czasów zamieszkujące trzewia jego statku".

W obsadzie filmu m.in. Lena Olin i Isabella Rossellini. Obie aktorki zagrały kiedyś siostry w serialu "Agentka o stu twarzach", jednak nie nagrały w nim nigdy wspólnej sceny.

"Weteranka"

Jessica Alba tym razem w roli wykwalifikowanej komandoski Sił Specjalnych. Kiedy bohaterka przejmuje po śmierci ojca rodzinny bar musi stawić czoła nie tylko codziennym problemom. Okazuje się, bowiem, że na jej drodze staną członkowie gangu, którzy sieją postrach w jej rodzimym mieście.

W rolach głównych Jessica Alba, Mark Webber, Tone Bell, Jake Weary, Gabriel Basso (czyli aktor znany z niesamowicie popularnego serialu Netfliksa "Nocny agent" ) oraz Anthony Michael Hall.

Zdjęcie Jennifer Lopez w filmie "Atlas" / Netflix

Zobacz też:

QUIZ: Tylko prawdziwi fani "Gwiezdnych wojen" zdobędą maks punktów! Sprawdź się

Ten film kosztował aż 200 milionów dolarów. Widzowie nie chcą go oglądać