Nowy hit Netfliksa budzi kontrowersje

7 października na Netfliksie zadebiutował film "Najszczęśliwsza kobieta na świecie". W produkcji w główną rolę wcieliła się Mila Kunis. Jej bohaterka to 29-letnia nowojorczanka, której życie wydaje się usłane różami. Ma świetną pracę, garderobę markowych ubrań, kochającego narzeczonego, a w planach bajeczny ślub na rajskiej wyspie. Tymczasem przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, a konfrontacja z mroczną prawdą boleśnie rujnuje dotychczasowe, idealne życie.

Produkcja dość szybko stała się przebojem platformy i obecnie jest na szczycie listy najchętniej oglądanych filmów. Historia opowiedziana przez Mike'a Barkera nie tylko budzi zainteresowanie, ale i szokuje. Wielu widzów zdecydowało się nawet zamieścić w internecie komentarze, w których przestrzegają innych przed oglądaniem produkcji.

Co ciekawe sam Netflix zamieścił na początku filmu krótką informację, w której poinformował o drastycznych scenach, jakie pojawiają się w trakcie trwania filmu. Zdaniem internautów taka krótka notka nie jest jednak wystarczająca.

"Do wszystkich, którzy chcą obejrzeć 'Najszczęśliwszą dziewczynę na świecie'. Ten film uwalnia traumy, jest mocny, a sceny przemocy seksualnej naprawdę graficzne. Nienawidzę, gdy to robią i nie ostrzegają jasno przed tym, co się stanie" - pisali internauci.

"Hej, Netflix, byłoby miło, gdybyście ostrzegali. Brutalna napaść seksualna i strzelanina w szkole, a wy wyraźnie tego nie zaznaczacie? To chore" - dodał inny.

Widzieliście już "Najszczęśliwszą dziewczynę na świecie"?

Zdjęcie Mila Kunis i Finn Wittrock / Michael Loccisano / Getty Images

