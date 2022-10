"Hokus Pokus 2": Film obudzi w dzieciach diabła

Zdaniem kobiety, seans kontynuacji filmu "Hokus Pokus" rozpęta w domu piekło, a w dzieciach obudzi diabła. Ostrzeżenia zaniepokojonej mamuśki szybko stały się viralem.

Użytkowniczka TikToka, pochodząca z Teksasu Jamie Gooch, jest aktualną sensacją tego portalu społecznościowego. Kobieta ostrzega rodziców przed pokazywaniem ich pociechom komedii fantasy "Hokus Pokus 2", w której do ról wiedźm Sanderson powracają Bette Midler , Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy.



Po tym jak do swoich ostrzeżeń wykorzystała TikToka, Gooch została też gwiazdą lokalnej telewizyjnej stacji KWTX, w której udzieliła wywiadu.

"W najgorszym wypadku rozpętacie piekło w swoim domu i w swoich dzieciach. Fabuła filmu kręci się wokół wiedźm, które polują na dzieci, by zdobyć ofiarną krew. Nie oglądajcie więc tego filmu. Wszyscy myślą, że jest wymyślony i niewinny. Ale za jego pośrednictwem można rzucić z ekranu każde możliwe zaklęcie na wasz dom" - przekonuje w wywiadzie zaniepokojona mama.

Gooch przyznaje, że jej dzieci od pięciu lat nie biorą też udziału w święcie Halloween, bo nie chce wystawiać ich na żer ciemności.

"Myślę, że sprawa rozciąga się dalej niż film, niż Halloween. Choć to święto odbywa się tylko raz do roku, to przez cały rok musimy być nieustannie czujni, jeśli chodzi o to, co oglądamy, co odbieramy, a co wysyłamy do świata. Wierzę w to, że cokolwiek pojawia się na naszych ekranach, dołączone do tego są różne rzeczy. Na własnej skórze odczułam, że to, co oglądałam na ekranie telewizora, potem manifestowało się w prawdziwym życiu. A potem przychodziła refleksja: Boże, co ja obejrzałam?!" - kontynuuje w telewizyjnym wywiadzie mamuśka z Teksasu.

Ostrzeżenia Gooch nie przeszkodziły w sukcesie filmu "Hokus Pokus 2". Platforma streamingowa Disney+ poinformowała, że ustanowiono rekord oglądalności dla oryginalnej produkcji Disney+ w pierwszych trzech dniach od premiery.