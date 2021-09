"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje". Dawid Ogrodnik: Najmro jest człowiekiem wolności

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" to komedia akcji inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL, wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Milicja dawała za głowę Najmrodzkiego milionowe nagrody, a jego brawurowe wyczyny śledziła cała Polska.

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" - fabuła i obsada

W filmie Najmro wraz ze swoją ferajną obrabia pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których wszystko jest szare i zakazane. Ponad wszystko kocha wolność i dobrą zabawę. Żyje w świecie najpiękniejszych kobiet, najszybszych samochodów i wielkich pieniędzy, ale poznaje dziewczynę, dla której chce wszystko zmienić. Tylko czy będzie potrafił?

W głównej roli występuje Dawid Ogrodnik ("Ostatnia rodzina"), a partnerują mu Robert Więckiewicz ("Kler"), Jakub Gierszał ("Najlepszy"), Rafał Zawierucha ("Pewnego razu w Hollywood"), Olga Bołądź ("Kobiety mafii") oraz debiutująca na wielkim ekranie Masza Wągrocka (serial "Król").

Najmro człowiekiem wolności - zwiastun

"Najmro jest człowiekiem wolności i to jej pragnienie definiuje każdą jego decyzję. Często niezgodną z prawem, ale zawsze zgodną z jego wewnętrznym kodeksem moralnym. To historia wyjątkowego człowieka, który postanowił sprzeciwić się panującemu wówczas systemowi i żył według własnych zasad. Najmro nie stosuje przemocy, szanuje ludzi i zawsze dotrzymuje danego słowa" - mówi o swoim bohaterze odtwórca głównej roli, Dawid Ogrodnik.

"W życiu filmowego Najmro są dwie kobiety. Gabi, w którą wcieliła się Olga Bołądź, to królowa dyskoteki. Ten związek to jeden z ostatnich powidoków beztroskiego i dansingowego stylu życia Najmro. Jeszcze jest królem disco, ale już zaczyna rozumieć, że musi iść dalej, po nowe doświadczenia" - tłumaczy Dawid Ogrodnik.

"Kiedy pozna Tereskę, którą zagrała Masza Wągrocka, zrozumie, że to właśnie jej szuka. Tereska ma pewne cechy charakteru, które powodują, że człowiek nie ogranicza swojej wolności. Jest taka piękna maksyma, która mówi, że wolność nie ma granic, ale bez granic jest już tylko anarchia. Okazuje się, że człowiek, który ukochał swobodę, aby czuć się bezpiecznie, też takich granic potrzebuje" - podkreśla aktor.

"To poczucie daje właśnie Tereska. Jego wolność nie zostaje w żaden sposób ograniczona, ale - uchwycona w ramy miłości - dostaje skrzydeł. Najmro zyskuje nową przestrzeń, nowe pragnienia i nowego siebie. Dla tych uczuć jest gotów zmienić swoje dotychczasowe życie. Miłość Najmro i Tereski przypomina kino akcji, za którym chce się podążać. Można powiedzieć, że to love story to nie banał. To rodząca się relacja, której chce się towarzyszyć i być świadkiem" - dodaje.

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" - siła kobiet!

W świecie, w którym miłość to napis oświetlany przez stroboskopy, prawdziwą gwiazdą jest kobieta, która jaśnieje własnym blaskiem. Taka jest właśnie Tereska. Pozornie szara myszka, a w rzeczywistości kobieta-dynamit, która jako jedyna ma odwagę podążać za swoim sercem, a nie trendami. Kiedy Najmro ją spotka, szybko zrozumie, że to on musi zmienić swoje życie, aby ją zdobyć. Nie odwrotnie. Jaką trzeba być kobietą, żeby usidlić faceta, który zawsze ucieka!? To jest prawdziwa siła kobiet!

"Gram Tereskę - dziewczynę, która usidliła wiecznie uciekającego Najmro. Myślę, że gdyby ktoś miał wyobrazić sobie partnerkę najbardziej poszukiwanego człowieka PRL, zobaczyłby raczej kobietę w cekinach, szaloną, głośną i popularną. Tereska jest jednak jej zaprzeczeniem. Nie obraca się w półświatku celebryckim. Pracuje w kinie, studiuje i wydaje się zwykłą dziewczyną. Drzemie w niej jednak jakaś tajemnica. Wyróżnia ją poczucie humoru, dystans do świata. Jest też świadoma własnej urody i inteligencji. Myślę, że zdobywa Najmro właśnie dlatego, że jest dla niego nieoczywistym wyborem - mówi Masza Wągrocka.